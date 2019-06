Combate a destruição do meio ambiente

Fabiola Rodrigues

Domingo dia 9 de junho, pela manhã, no Parque Flamboyant, em Goiânia um grupo de pessoas que estão fazendo formação em Master Choach, no Instituto Performance fizeram uma ação importantíssima, que incentiva a preservação do Meio Ambiente. Mais de 50 homens e mulheres distribuíram 200 mudas de ipês, e água mineral no abraço verde. Toda essa ação foi para estimular a sociedade a repensar quanto a preservação do nosso planeta.

O administrador do Parque Areião, em Goiânia, José Ricardo, diz que ações como estas são essências para conscientizar a população, além de contribuir para que a cidade seja arborizada e com temperatura agradável.

“Isso ajuda a cuidar do meio ambiente. Essas arvores ajudam a diminuir a sensação climática e proporciona bem estar para todos. Ajudando a diminuir as altas temperaturas”, observa.