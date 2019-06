Comissão de Finanças aprova empréstimos de R$ 780 milhões da Prefeitura de Goiânia

Após aprovação no plenário da Câmara Municipal de Goiânia, o projeto da Prefeitura de Goiânia para contratação de empréstimo de R$ 780 milhões junto à Caixa Econômica Federal foi aprovado também na Comissão de Finanças da Casa.

Em reunião realizada nesta sexta-feira (14), o vereador Lucas Kitão, membro da Comissão, reforçou suas preocupações em relação a este empréstimo, que será parcelado em 120 meses. Ou seja, as próximas gestões deverão pagar em até 10 anos.

“Não tenho interesse em atrapalhar a gestão, vocês sabem que apoio projetos de renegociação de dívidas, entre outros. Mas tenho medo de dar um cheque em branco e não me sinto seguro em votar um projeto desse, porque vai deixar mais de R$ 1 bilhão de dívida. São 24 meses de carência, ou seja, o prefeito Iris Rezende não pagará nada, e será parcelado em 10 anos”, disse.

Em seguida, Lucas Kitão solicitou um pedido de vistas do projetos. “São milhões de reais que poderiam ser investidos na saúde, educação e assistência social, por exemplo”. No entanto, o pedido foi votado e negado.

“Todas as pontuações do vereador são legítimas”, afirmou o presidente da Comissão de Finanças, Clécio Alves. Todos os vereadores concordaram com as pontuações feitas por Kitão, mas Zander Fábio, Álvaro da Universo, Anselmo Pereira e Cano Sena votaram contra o pedido de vistas, com o argumento de que o projeto exige celeridade para iniciar as obras necessárias para a capital.

“O projeto não tem dados técnicos sobre a viabilidade da operação e os custos totais para o município. Inclusive, fiz um pedido em plenário na primeira votação de diligência para o Banco Central, que também foi negado pela base do prefeito na Casa”, concluiu Kitão.