Exposição destaca a Copa das Seleções Sul-Americanas através de camisas de futebol 

Muita gente traduz sua paixão pelo esporte por meio das camisas de futebol. Um uniforme se transforma em símbolo do clube ou da seleção e provoca uma memória saudosa, de quem viu aquelas cores e desenhos desfilarem pelos gramados. Mais do que isso, os mantos sagrados contam a história de uma cidade, estado ou país. E é exatamente isso que a Exposição de Camisas de Futebol da Copa das Seleções Sul-Americanas e convidadas retrata. A mostra gratuita, realizada pelo grupo Camiseiros, acontece até 07 de julho, no Passeio das Águas Shopping.

A ação contará com 23 camisas de seleções sul-americanas e convidadas, que participam da 46ª edição da competição. Várias camisas da Seleção Brasileira estarão expostas, incluindo a atual branca feita em comemoração aos 100 anos do primeiro título do Campeonato Sul-Americano do Brasil, em 1919, e duas amarelinhas, uma usada pelo ícone Ronaldo Fenômeno e outra utilizada e autografada pelo atacante Neymar Júnior.

Além dessas, outros destaques são as camisasdos carrascos Caniggia e Batistuta da Argentina, o manto da atual Seleção Paraguaia usada pelo goleiro Gatito Fernandes, que atualmente joga pelo Botafogo (RJ), o uniforme de Paolo Guerrero da Seleção Paraguaia e o raro manto utilizado pelo Qatar em um amistoso em 2015.

Além da mostra, o Passeio das Águas Shopping sediará, no dia 22 de junho, o II Camiseiros – Encontro Internacional de Colecionadores de Camisa de Futebol, que contará com expositores de diversos estados brasileiros e do exterior, que durante todo o dia exibirão suas coleções e peças raríssimas. Entre os participantes estão os colecionadores goianos Leonardo Teófilo, Iuri Godinho, Carlos Júnior, o paulista Fábio Vilela, o catarinense Marquinhos Pérolas, o mineiro Igor Mattos, além do português Luis Gomes e o argentino Martin Léon.

Os mantos sagrados poderão ser conferidos de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h. A Exposição estará montada em frente à Zara.