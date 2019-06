Jânio Darrot defende manutenção urgente das rodovias

O presidente do PSDB Goiás e prefeito de Trindade, Jânio Darrot, defende a manutenção urgente das rodovias que se encontram em precário estado de conservação. Ele citou a reportagem veiculada nesta sexta-feira (14/06), pelo jornal O Popular, que revela o descaso do governo de Goiás para com a conservação da malha viária, fundamental para escoamento da produção e segurança dos condutores de veículos e passageiros.

“Mais do que prejudicar o escoamento da produção de nossa safra, a falta de conservação da malha viária provoca acidentes, com perdas materiais e humanas, muitas irreparáveis”, alerta Jânio Darrot. “Como prefeito de Trindade, vamos conversar com o governador Ronaldo Caiado para ver o que pode ser feito”, disse. “A manutenção é uma necessidade urgente”, pondera.

Um mapa das estradas mais prejudicadas com a falta de manutenção mostrou que o problema é generalizado, de acordo com a reportagem de O Popular. “Nos governos do PSDB, somente na melhoria das estradas, com pavimentações e duplicações feitas pelo Programa Rodovida, foram investidos R$ 4,6 bilhões. Isso não pode acabar assim”, destaca Jânio Darrot.

Com o título “72% das rodovias do Estado estão sem manutenção”, a reportagem de O Popular verificou in loco a situação das GOs. “Trechos onde praticamente não se vê asfalto”, informa o texto, referindo-se à GO-330, entre Urutaí e Ipameri. “Margens da rodovia sem poda, o que dificulta a visualização da sinalização e prejudica os motoristas”, relata. Na GO-164, em Acreúna, determinados buracos estavam cheios de cascalhos.

Jânio Darrot lembra que, nos últimos 19 anos, nos governos do PSDB, mesmo com a dificuldade para obtenção de recursos, foram raros os momentos em que não se via uma estrada sendo pavimentada, recapeada, ou uma rodovia sendo duplicada.