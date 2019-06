Prefeitura realiza Programa Ciência em Todo Lugar no Parque Flamboyant

Com a intenção de colocar a ciência no cotidiano das pessoas, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), realiza a segunda edição do Programa Ciência Pop neste sábado, 15, no Parque Flamboyant.

O objetivo é promover o acesso à ciência, ao aproximar o cidadão do conhecimento científico. Pesquisas recentes indicam que para 94% dos brasileiros a ciência é muito importante e 63% se sentem animados ao pensar nos futuros impactos da ciência na sociedade. Embora 90% dos cidadãos saibam muito pouco ou nada sobre ciência, 88% gostariam de adquirir mais conhecimentos científicos.

Os expositores são da Universidade Federal de Goiás (UFG), na maioria alunos de pós-graduação e que participam de projetos de extensão. “Na feira livre, no parque, no terminal de ônibus, em contado com o cidadão no dia a dia”, destaca o titular da Sedetec, ao explicar que o programa faz parte do “Ciência Pop”, conjunto que inclui também o Makers de Robótica Educacional e o Ciência Itinerante.

Na ocasião, resultados de pesquisas e experimentos científicos serão expostos ao público e os cidadãos poderão interagir com os cientistas presentes no local. “O propósito da ação é apresentar a ciência às pessoas para que mais cientistas surjam na cidade , pois acreditamos ser fundamental para a melhoria da qualidade de vida. São medicamentos, meio ambiente, mobilidade, tecnologia”.