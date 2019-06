Está aberto o XIII Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas 2019, em Trindade

A Prefeitura de Trindade, por meio da superintendência municipal de Comunicação e Eventos (Semuce), realiza, pelo segundo ano consecutivo, a abertura do XIII Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas, no Carreiródromo do município.

A competição está acontecendo durante o grande Arraiá de Trindade 2019. No período de 13 a 15 de junho, sempre a partir das 19h, no Carreiródromo do município, uma grande estrutura será oferecida para a população e turistas, incluindo barracas com comidas típicas, fogueira, fogos de artifício, muita dança e animação. A entrada é gratuita.

O grande Arraiá é uma promoção é da Prefeitura de Trindade em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas de Goiás (Fequaju-GO) com apoio da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O superintendente municipal de Comunicação e Eventos (Semuce), Gustavo Queiróz, afirma que é muito importante para Trindade sediar, pela segunda vez, a abertura do Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas. “Trata-se de evento de grande expressão, que ressalta as nossas raízes culturais e promove o congraçamento por meio da dança”, diz ele.

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, lembra que o município é referência na realização de grandes eventos culturais, religiosos e esportivos. “Mantemos um calendário intenso de atividades durante o ano todo que impulsiona o turismo, atrai visitantes, gera oportunidades e aquece a economia da região”, destaca.

Durante o grande Arraiá de Trindade 2019 acontece shows com A’kkela Banda (14/06), Max Junior e Forro (15/06).

Confira a programação do XIII Circuito

Goiano de Quadrilhas Juninas de Goiás

13/06: Quinta-Feira

21h: Balance do Cerrado

21h40: Grupo Viva

22h20: Arraia da Capita

23h00: Thradição

23h40: Flor do Cerrado

00h20: Arrasta Pé

14/06: Sexta-Feira

20h: Tradição e Ritmo

20h40: Raízes de Goiás

21h20: Aconchego

22h00: Capim Canela

22h40: Filhos do Sertão

23h20: Paixão Goiana

15/06: Sábado

19h30: Fogo de Palha

20h10: Explosão do Cerrado

20h50: Arriba Saia

21h30: Renascer

22h10: Mandacaru

Serviço e ficha técnica

Grande Arraiá de Trindade 2019

Data: 13 a 15 de junho de 2019

Local: Carreiródromo Municipal de Trindade

Abertura oficial: 13/06 (quinta-feira), 19h

Promoção: Prefeitura Municipal de Trindade

Produção executiva: Superintendência Municipal de Comunicação e Eventos (superintendente: Gustavo Queiroz)

Shows: A’kkela Banda (14/06) e Max Junior e Forró (15/06)

Informações: Superintendência de Comunicação e Eventos (Semuce), com o jornalista Paulo Afonso Tavares – Fones: