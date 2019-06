Durante Mutirão, Caiado reforça que administrará o Estado em sintonia com municípios

“Não existe Estado que vai bem se a população não vai. Queremos fazer um governo com sintonia, e nossa sintonia é isso, governo municipal, do prefeito Iris Rezende, conosco. Estaremos juntos o tempo todo”, afirmou o governador Ronaldo Caiado durante abertura da 22ª edição do Mutirão da Prefeitura.

Realizado pela primeira vez em parceria com o Governo de Goiás, foram prestados mais de 120 tipos de serviços, tanto estaduais quanto municipais, à população do Residencial Eli Forte e bairros vizinhos. Após percorrer todos os estandes, Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, visitaram obras municipais executadas na região sudoeste da capital.

Iris Rezende reforçou a gratidão pelo governador no cumprimento das parcerias firmadas. “Quero manifestar minha satisfação pela solidariedade do governador Ronaldo Caiado em determinar que os órgãos possam prestar serviços aqui no Mutirão e estejam integrados conosco daqui pra frente. Muito obrigado, governador!”, agradeceu.

Caiado e Iris visitaram o Posto de Saúde da Família Eli Forte, inauguraram a Praça Eli Forte-25, o Bosque dos Eucaliptos e a Escola Municipal João Alves de Queiroz. O governador ainda anunciou que o Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia farão novas ações em conjunto na Saúde e na Educação. “Já fizemos hoje uma parceria na área da educação e estamos trabalhando em parceria, para promover um currículo único, uma maneira de fazer com que a criança que sai do Ensino Fundamental já entre com a mesma grade curricular no nosso Ensino Médio”, informou.

Depois de atender aos pedidos de fotos dos moradores que foram ao Mutirão, Ronaldo Caiado e Iris Rezende almoçaram junto com a população no local onde está sendo realizado o evento.