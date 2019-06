UFG realiza concurso público com 91 vagas e salário chega a R$ 4 mil

O Centro de Seleção da UFG está com inscrições abertas para o Concurso Público visando o provimento dos cargos do quadro de pessoal técnico-administrativo em educação da UFG. Ao todo são 91 vagas, de nível médio e superior, para as Regionais Goiânia e Jataí. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de junho e as provas objetivas serão realizadas no dia 15 de setembro. Confira o edital.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00 para os cargos de nível médio e R$ 150,00 para os cargos de nível superior e serão realizadas exclusivamente através do site da UFG. O salário varia de R$ 2.446,95 a R$ 4.180,66 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais. O concurso será realizado, por meio de prova objetiva, prova teórico-prática com caráter discursivo e prova prática em uma ou duas fases.

As vagas para nível médio: Técnico em Artes Gráficas, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Equipamento Médico-Odontológico, Técnico em Higiene Dental, Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais. Assistente em Administração, Instrumentador Cirúrgico, Técnico de Laboratório/Área: Saúde, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Agropecuária, Técnico em Contabilidade, Técnico em Mecânica, Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Telefonia.

Para nível superior estão disponíveis vagas para: Administrador, Analista de Tecnologia da Informação/Área: Redes, Assistente Social, Contador, Diretor de Produção, Economista, Engenheiro/Área: Engenharia de Materiais, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Jornalista, Museólogo, Odontólogo / Área: Endodontia, Odontólogo / Área: Odontopediatria, Programador Visual, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo/Área: Gestão Pública e Tecnólogo/Área: Secretariado.

Acesse o site da UFG para realizar as inscrições.