19ª edição do concurso Goiânia na Ponta do Lápis começa em agosto

Fabiola Rodrigues

Atenção professores e estudantes da capital, o concurso Goiânia na Ponta do Lápis terá sua 19ª edição aberta em agosto deste ano. Sim, vem aí mais uma vez o melhor certame de redação para os alunos da rede municipal e particular de ensino. Este ano o tema abortado será “Qual a importância da Educação para o futuro do Brasil?”. O assunto vem propor reflexão do quanto a Educação é o melhor caminho para o desenvolvimento do ser humano.

O concurso é realizado pela Tribuna do Planalto e desenvolvido com o apoio da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal da Educação e Esporte e das escolas da Rede Particular de Ensino da capital. Como nas edições anteriores, premiará os melhores trabalhos com medalhas, certificados, smartphones, bicicletas, notebooks TVs LCD e bolsas de estudo.

Podem participar do concurso todos os estudantes que estiverem regularmente matriculados nas redes municipal e particular de ensino da Capital. O professor de Português da rede municipal de Goiânia, Paulo Victor, diz que o concurso sempre faz a diferença na vida do aluno. Os estudantes ficam motivados ao saber que participarão de um certame que produz conhecimento e ao mesmo tempo que dá prêmios.

“O processo de ensino e aprendizado por meio do Goiânia na Ponta do Lápis vem trazendo bons resultados ao longo dos anos. Parabenizo à Tribuna do Planalto por essa iniciativa. E por oferecer prêmios de qualidade aos nossos alunos”, observa professor.