Prefeitura de Goiânia cede área à entidade que promove inclusão social

O esporte é uma importante ferramenta de inclusão social. Acreditando nisso, a Prefeitura de Goiânia cedeu nesta segunda-feira, 17, uma área localizada no Village Veneza à organização não governamental (ONG) Mais Ação. A instituição surgiu no setor Novo Horizonte e promove inclusão social por meio do esporte.

Após a assinatura do termo de cessão, o prefeito Iris Rezende destacou que as oportunidades promovidas pelo esporte são fundamentais para transformar a realidade dos jovens. ‘A prática esportiva é um fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Acreditamos no trabalho desenvolvido pelas instituições que promovem esses princípios’, disse.

Desde que foi lançada, em fevereiro de 2007, a ONG Mais Ação já beneficiou, segundo o presidente de honra da entidade, Leandro Sena, mais de três mil crianças e adolescentes. ‘Desenvolvemos ações de incentivo a prática esportiva através de programas gratuitos para as famílias e as crianças da região Sudoeste e outros pontos da cidade’, pontuou.

Atualmente, 500 crianças e jovens são atendidos pelo projeto social que incentiva a prática de futebol. Além disso, a entidade conta com 80 jovens que praticam handebol e promove atividades físicas com cerca de 70 idosos.