Prefeitura de Goiânia lança campanha Pipa sem Cerol 2019

A Prefeitura de Goiânia começa a executar ações contra o uso do cerol diante da proximidade das férias escolares, combinada com o tempo seco típico deste período do ano. O lançamento da campanha Pipa sem Cerol aconteceu nesta terça-feira (18/06), na escola municipal Antonio Fidelis, com a participação de aproximadamente 300 alunos.

Objetivo é conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre perigos do material cortante e orientar a brincadeira de forma saudável.

Durante o evento houve confecção e doação de pipas aos alunos, brincadeira com o grupo Anjos da Guarda e soltura de pipas na praça ao lado da feira no Parque Amazônia. Segundo os dados da Prefeitura de Goiânia, desde o início da campanha, em 2009, os números de acidentes com esse artefato vêm diminuindo.

Nos anos de 2016, 2017 e 2018 não existiram vítimas fatais. Em relação ao material recolhido pelas equipes, em 2017 foram 184 latas/carretéis, o equivalente a 300 mil metros de linhas. Já em 2018, 600 latas, com 700 mil metros do material cortante.

