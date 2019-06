Quinta (20) tem Ensaio Aberto na Monkey

Nesta quinta-feira (20), a Monkey Goiânia apresenta o Ensaio Aberto, com as bandas Black Griffin e Biohate, a partir das 20h. O projeto tem o objetivo de apoia novas bandas e festejar as velhas de guerra. Neste dia, a casa, que fica na rua 242, no setor Leste Universitário, conta com a entrada terá o valor de R$ 5 e dobradinhas de cozumel, caipirinha e catuaba.

A Black Griffin é uma banda de Hard Rock e Heavy Metal, que toca covers de grandes nomes do estilo, como Led Zeppelin, Deep Purple, Van Halen, Kiss, Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden; além de músicas próprias com influências desses grandes ícones. Integram a banda Paulo Henrique Faria, no vocal, Henrique Costa, na guitarra, Leonardo Debs, no baixo e Rubem Duarte, na bateria.

A Biohate é um grupo jovem com som autoral voltado pro Thrash Metal e Hardcore. Suas maiores influências são Sepultura, Ratos de Porão, Kreator e Slayer. Com Bruno Mesquita nos vocais, Lucas Rezende na guitarra, Wasley Tulio na bateria e Ulysses Santana no baixo, se preparam para finalizar as músicas autorais para gravação do seu EP.