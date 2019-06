Workshop em Goiânia vai discutir políticas públicas municipais

Medir a qualidade da gestão pública dos municípios de todo o País é um dos principais objetivos do Índice de Governança Municipal (IGM-CFA). E apresentar para profissionais administradores, autoridades e gestores públicos essa ferramenta desenvolvida pelo Sistema CFA/CRAs (Conselhos Federal e Regional de Administração) é o que visa o 1° Workshop de Gestão Pública, uma realização do Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA-GO) com apoio do Conselho Federal de Administração (CFA), que acontece nos dias 26 e 27 de junho, no auditório do CRA-GO, em Goiânia.

O indicador é capaz de fazer um panorama detalhado das três dimensões do Índice: Finanças, Gestão e Desempenho. Conforme explica o presidente do CRA-GO, Samuel Albernaz, as ferramentas auxiliam os gestores municipais a realizarem um diagnóstico em diversas áreas do município, permitindo um melhor planejamento e a priorização das políticas públicas municipais.

O evento foi segmentado por público: no dia 26 de junho será destinado aos profissionais administradores, que passarão por uma capacitação para o uso do IGM-CFA, que se constitui em um poderoso instrumento de inserção profissional na esfera pública, seja na atuação como assessores técnicos ou como consultores municipais. No dia seguinte, 27, o workshop prefeitos e gestores municipais para conhecer o indicador IGM-CFA.

Os prefeitos poderão elaborar e justificar a captação de investimentos e melhorar os índices dos municípios, mediante a utilização de 13 indicadores, distribuídos nas respectivas dimensões do índice. As três dimensões pesquisadas no trabalho e a utilização de 29 variáveis em mais de 4 mil municípios representam uma grande representatividade para a profissionalização da gestão e a melhoria da governança no Brasil.

“Com o 1° Workshop de Gestão Pública, o Sistema CFA/CRAs irá atuar de maneira ativa na importância da contratação de profissionais registrados nos CRAs, contribuindo para a melhoria e profissionalização da gestão pública brasileira”, reforça Samuel.

O Sistema CFA/CRAs vai promover o 1° Workshop de Gestão Pública em 10 Estados do País, reforçando suas ações para o fortalecimento da Gestão Pública e o Desenvolvimento do Brasil. A iniciativa em Goiás conta com o apoio de entidades como a Federação Goiana de Municípios (FGM), o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-GO) e a Secretária de Administração do Estado de Goiás (SEAD), instituições estas que incentivam o engajamento dos gestores municipais para desenvolver projetos a fim de aprimorar a gestão pública.

Os interessados devem fazer sua inscrição no site do CRA: www.crago.org.br. Sabia mais sobre o IGM-CFA no site: igm.cfa.org.br.