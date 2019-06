“Com solidariedade, nós vamos reconstruir Goiás”, afirma Caiado no Arraiá do Bem

O Jardim do Palácio das Esmeraldas, naturalmente encantador, ganhou um novo colorido para a realização do 1º Arraiá do Bem, promovido nesta terça-feira (18/6). O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-dama Gracinha Caiado, receberam os convidados e agradeceram as doações.

“Hoje quero render homenagens a toda OVG, a todas aquelas que se dedicaram tanto tempo e continuarão dedicando para poder cada vez mais propiciar melhores condições para as pessoas mais carentes, e também a todas as empresas parceiras”, disse o governador.

Para Gracinha, a festa de São João, preparada com um toque especial da Bahia, é um momento de celebração da amizade e solidariedade dos goianos. “Hoje é dia de comemorar o resgate do voluntariado. Cada um desses que estão aqui estão dando um abraço em todas as pessoas que a OVG atende.”

Ronaldo Caiado também ressaltou que, entre as medidas tomadas pelo Governo de Goiás para recuperar o Estado, a solidariedade tem um papel fundamental. “Isso mostra, claro, que vamos reconstruir Goiás com esse apoio. Nosso Estado vai respirar novamente esse sentimento de congratulação, de engajamento de toda sociedade, que é o que o cidadão espera de nós.”

Os cantores Israel e Rodolfo falaram do sentimento de poder contribuir para o Arraiá do Bem. “Nosso trabalho, nosso sonho, a gente está buscando e está trazendo um pouco do que a gente faz pelo Brasil todo. Estamos fazendo a nossa parte e a gente espera que nosso Estado inteiro também faça sua parte. Contribuam, ajudem a OVG, a nossa primeira dama Gracinha, que faz um trabalho incrível na OVG”, afirmou Israel.

Rodolfo também fez questão de agradecer o convite. “Agradecemos ao nosso governador pelo convite. Estamos sempre prontos para essas situações de ajudar, mostrar nosso talento e carinho pelo nosso Estado de Goiás em benefício de tantos lugares e pessoas que precisam de ajuda.”

Ao todo, são atendidas aproximadamente 25 mil pessoas e cadastradas mais de 400 instituições junto à OVG, que serão beneficiadas com a arrecadação promovido pelo Arraiá do Bem. O evento contou com a animação da banda da Polícia Militar do Estado de Goiás, da dupla Israel e Rodolfo, e apresentações de Zé Capeta, com direito a berrante, e a presença do Padre Marcos. Também participou da festa o Arraiá Chapéu do Vovô, que comemora 35 anos de história.