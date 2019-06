Feriado Corpus Christi: manutenção das rodovias das principais rotas turísticas de Goiás está ativa 

Quem vai viajar no feriado prolongado de Corpus Christi, de 20 a 23 de junho, pode encontrar equipes coordenadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) trabalhando na manutenção das rodovias. Os principais trechos de rotas turísticas do Estado, saindo da capital goiana, estão em condições de trafegabilidade e os serviços de conservação estão ativos.

Para mais segurança no período de feriado, além do trabalho rotineiro nas rodovias, a Goinfra também atuará com o apoio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) que reforçará a fiscalização nas rodovias goianas. Em pontos estratégicos, serão formadas barreiras policiais para inibir a ação de motoristas em descumprimento com as leis de trânsito.

A Goinfra ainda é parceira do CPR na campanha “Eu Vou Voltar para Casa”, lançada hoje (19), com o objetivo de conscientizar os condutores sobre ações que podem salvar vidas e consequentemente reduzir o índice de óbitos em acidentes de trânsito que ocorrem nas rodovias do Estado – como respeitar os limites de velocidade, não consumir bebidas alcoólicas, entre outras orientações.

Restrição de circulação

Outra medida adotada pela Goinfra para o feriado de Corpus Christi será restrição da circulação de veículos com cargas especiais. A limitação será aplicada, de 20 a 23 de junho, das 7 às 20 horas, para veículos de cargas superiores a três eixos (Rodo-trem nove eixos, Bi-trem nove eixos, Bi-trem sete eixos, Romeu e Julieta, Tri-trem, Treminhão, Guindaste, Cegonheiro, Linha de Eixos), e veículos que exigem escolta – nas seguintes rodovias de pista simples com duplo sentido:

GO-020 – Entroncamento GO-417 (trevo de Piracanjuba) / GO-139 (Cristianópolis

GO-139 – Entroncamento GO-20 (Cristianópolis)/ GO-217 – Caldas Novas/Corumbaíba/Divisa GO-MG

GO-213 – Entroncamento GO-330 Ipameri/Caldas Novas

GO-213 – Entroncamento GO-330 Ipameri/Caldas Novas GO-217 – Entroncamento BR-153 Piracanjuba até GO-139

GO-330 – Vianópolis/Pires do Rio/Catalão/Três Ranchos

GO-431 – Entroncamento BR-153/Pirenópolis

GO-338 – Entroncamento BR-060/Abadiânia/Planalmira/Pirenópolis

GO-225 – Entr. BR-414/Corumbá/Pirenópolis

GO-225 – Entr. BR-414/Corumbá/Pirenópolis GO-070 – Itauçu/Cidade de Goiás

GO-010/GO-139 – Luziânia/Vianópolis/GO-217 Piracanjuba.

*A restrição não se aplica para transportes de cargas perecíveis, de leite e seus derivados, de frutas, verduras e de cargas vivas ou frigoríficas.