Goiás ganha blog voltado aos empreendedores e produtores de moda

Goiás já é considerado um dos principais polos de confecção e moda do País. Para se ter uma ideia, só a famosa Região da 44 em Goiânia registra um movimento financeiro médio de 700 milhões/mês, o pujante pólo comercial gera mais de 150 mil empregos diretos, segundo dados da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44).

Justamente para contribuir com a essa cadeia produtiva, os fundadores da República da Moda, loja âncora de atacado que será inaugurada no Estação da Moda Shopping, lançam no dia 27 de junho o Blog Viva de Moda. O novo canal de comunicação, mais do que amplificar tendências e coleções, a iniciativa visa oferecer aos profissionais que atuam no segmento informações sobre insumos, tecnologias de produção, cortes, modelagem, cursos e eventos.

O evento, para convidados, será marcado por um bate-papo, mediado pelo consultor de moda Leandro Pires com as empresárias Ivana Menezes e Abadia Maich, que irão falar um pouco sobre empreendedorismo, design e moda na quinta. A noite também revela outras surpresas, como a revelação dos vencedores do 1º Desafio Viver de Moda, idealizado pela República da Moda para estimular a criatividade. As inscrições foram gratuitas e abertas a quem trabalha, estuda ou leva jeito para a criação de moda.

Oito peças ou look conceitual, inspirado na Estação Ferroviária de Goiânia, serão selecionados. Os autores dos desenhos receberão assessoria técnica, tecidos e outros insumos para a confecção delas, que também farão parte de um editorial fotográfico em agosto. O 1º Desafio Viver de Moda conta com a parceria com o Espaço Integrado de Moda e tem apoio da República da Moda e da Triagem Jeans.

“Nosso propósito é fortalecer nossos stakeholders, os confeccionistas, compartilhando e facilitando o acesso a informações e iniciativas que contribuem com sua produtividade”, diz Peterson Demes, idealizador da República da Moda. O lançamento acontece durante coquetel no Armazém da Decoração, quando o blog entra no ar.

Sobre a República da Moda

Com 1,6 mil metros quadrados, a República da Moda foi desenvolvida a partir de um processo de incubação corporativa do instituto de inovação Gyntec, a loja âncora do Estação da Moda Shopping, batizada como República da Moda, terá a tecnologia como uma grande aliada para proporcionar uma experiência de compra prática e confortável. Uma das novidades é que o revendedor não precisará empurrar um carrinho com suas peças escolhidas; ao invés disso, coletará o QR Code das peças com seu próprio smartphone ou tablets operado por consultoras da loja.

Na outra ponta, a meta é tornar-se o canal de venda dos confeccionistas parceiros, que terão controle em tempo real do estoque, venda e recebíveis por meio de um aplicativo. “A ideia é que eles não precisem gastar energia para a gestão da venda e possam se concentrar em seu business, que é a criação”, explica o empresário Peterson Demes. A previsão de inauguração é no segundo semestre. A loja inicia operações com cerca de cinco mil modelos.