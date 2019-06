Produtores brasileiros são selecionados para nova turma do programa de criadores do Google Podcasts

A PRX e o Google anunciam hoje os produtores de podcasts que participarão da nova edição do programa de criadores do Google Podcast, um programa intensivo de criação, aceleração e de desenvolvimento dedicados a novos criadores de áudio de todo o mundo. O podcast brasileiro 37 graus é um dos selecionados para participar do treinamento que durará 20 semanas.

Lançado em outubro de 2018, um dos principais objetivos do programa é aumentar a diversidade de vozes na área de forma global e ajudar a reduzir as barreiras que dificultam a produção e a criação de podcasts. Além de treinamento prático e orientação que inclui feedback criativo e editorial, desenvolvimento de público-alvo e construção de habilidades de produção, os participantes do programa também recebem financiamento inicial para seus podcasts.

Selecionada a partir de milhares de inscrições de mais de 100 países, a nova turma será composta por seis equipes independentes de produção de podcasts da Espanha, Líbano, Colômbia, Brasil, Índia e Nova York. Os podcasts serão desenvolvidos em espanhol, árabe, português e inglês.

Conheça a nova turma do programa de criadores do Google Podcasts:

37 Graus – São Paulo, Brasil – Português

Com o objetivo de transmitir tanto a ciência quanto o calor humano, 37 Graus conta histórias por trás das paisagens e eventos icônicos do Brasil. Apresentado por Sarah Azoubel Lima e Bia Guimarães, a segunda temporada do podcast está atualmente em desenvolvimento após a primeira ser aclamada pela crítica.

City of Women – Bangalore, Índia – Inglês

Para entender como as mulheres levam suas vidas em Bangalore (população: 10 milhões de habitantes), a City of Women levará os ouvintes em tours hiper-locais por meio de uma variedade de locais de trabalho, vizinhanças e comunidades. O podcast será desenvolvido por Radhika Viswanathan e Samyuktha Varma.

Cocktails and Cancer with MJ and Dani – Nova York, Estados Unidos – Inglês

Em conversas francas e empoderadas destinadas a tornar a palavra ‘câncer’ um pouco menos aterrorizante, as amigas de longa data Danielle ‘Dani’ Brown e Michelle ‘MJ’ James – MJ foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 – convidam ouvintes para uma jornada que vai da quimioterapia a uma adorável espera por um ótimo coquetel. O podcast foi lançado em março de 2019. A segunda temporada está em desenvolvimento.

“De Eso No Habla” – Madri, Espanha – Espanhol

Enquanto enfrentava sua perda pessoal, a produtora e contadora de histórias Isabel Cadenas Cañón começou a gravar um atlas de áudio com todas as coisas ausentes: pessoas, lugares e coisas que podem nos assombrar como fantasmas, mas sem os lençóis. O podcast está em desenvolvimento.

مسرحهية (‘Her Stage’) – Beirute, Líbano – Árabe

Neste podcast de narrativa em estilo de documentário, a contadora de histórias Rhea Chedid e o jornalista Afeef Nessouli, ex-produtor do The Daily Show, apresentarão um mundo oculto em Beirute, onde as diferenças são celebradas, o ativismo está se formando e o feminino está sendo redefinido. O podcast está em desenvolvimento.

“Un periódico de ayer” – Bogotá, Colômbia – Espanhol

Os produtores Juan Serrano, Daniel Díaz e Miguel Reyes revisitam o passado em um esforço para destacar os fios invisíveis que conectam passado e presente, histórico e pessoal. O podcast está em desenvolvimento.