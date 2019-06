Segurança pública de Aparecida é reforçada com 15 novas viaturas para uso da Guarda Civil

A Prefeitura de Aparecida tem buscado meios e recursos para investir na segurança dos órgãos públicos e praças do município, visando a proteção da população, a Guarda Civil Municipal recebeu na manhã desta quarta-feira, 19, 15 novas viaturas. A entrega das chaves dos veículos que auxiliarão o trabalho dos Guardas Civis, foram entregues pelo prefeito Gustavo Mendanha e do secretário de Mobilidade e Defesa Social, Roberto Cândido. Todos os carros possuem os acessórios e equipamentos característicos de patrulhamento.

Durante a solenidade de entrega das chaves das viaturas, o prefeito ressaltou o compromisso em gerar o bem-estar no cidadão aparecidense. “Nós temos trabalhado para auxiliar na redução da criminalidade em Aparecida. No ano passado nós compramos alguns carros com o apoio do deputado Delegado Valdir, agora estamos alugando mais 15 para melhorar a nossa frota e consequentemente a qualidade de serviço de vigilância prestado pelos GCMs. E com isso, proporcionar mais segurança para os cidadãos aparecidenses, mesmo não sendo atribuição do município”, destacou Gustavo.

A renovação da frota irá atender as seis regionais da GCM de Aparecida e garantir maior vigilância do patrimônio público como praças, parques, órgãos do município e vias públicas da cidade. Segundo Gustavo, a prefeitura tem investido em equipamentos e na valorização do trabalho dos guardas civis como plano de cargos e salários e agora realizando a troca de parte da frota. “Nós queremos garantir o desenvolvimento de Aparecida e a segurança dos prédios públicos municipais e principalmente da nossa população”, pontuou.

Segundo o secretário de Mobilidade e Defesa Social, Roberto Cândido, os novos veículos começam a ser utilizados em rondas por toda a cidade já nesta quarta, 19. “A locação das 15 novas viaturas é uma conquista muito grande para a GCM. Quando você dá qualidade de trabalho para os guardas civis municipais, quem ganha é a população. E nós só temos a agradecer a gestão que tem se empenhado em melhorar não só a qualidade de vida da população, mas dos funcionários que atuam de frente no cuidado com o município”, disse ele, informando que com as seis entregues em março e as 15 de agora, a GCM conta com 21 carros, seis motos e três caminhonetes.

Com a renovação da frota a cidade contará com um apoio maior na segurança dos locais públicos. “Ver essas novas viaturas atuando nos bairros gera em nós, cidadãos, um conforto de saber que estamos sendo assistidos pela gestão da cidade. Ainda existe uma longa estrada para diminuir ou acabar com a criminalidade na nossa cidade, mas hoje, já vemos um grande progresso. Espero que seja o começo de muito mais”, compartilhou a psicóloga Juliana Macedo, moradora do setor cidade satélite.

Além de entregar as chaves pessoalmente, o prefeito Gustavo Mendanha participou do desfile de inauguração das frotas, que saiu do Parque Lafaiete, onde foi a solenidade oficial, e seguiu pelo centro de Aparecida, passando pela Avenida Independência até chegar na sede geral da Guarda Civil Municipal que fica no setor Garavelo. “Os novos carros vão ajudar no trabalho de ronda dos GCMs, pois proporcionará mais agilidade no atendimento de ocorrências”, sublinhou o comandante da GCM, Weber Júnior.