Shopping Cerrado oferece atrações para todas as idades no feriado

O feriado de Corpus Christis é nesta quinta-feira (20), momento que muitos optam por viajar. Mas para quem não viajou, ou está de passagem pela capital, o Shopping Cerrado oferece diversas atrações. Com funcionamento normal, das 10h às 22h, o local oferece estacionamento e wi-fi gratuitos.

Lojas, quiosques, praça de alimentação, com restaurantes e bares são algumas das opções. No dia 22, Tulio Cesar é o convidado do Menu Musical, que embala os almoços de sábado na praça de alimentação.

O Cinépolis Cerrado apresenta filmes para todas as idades. Toy Story 4, X-Men: Fênix Negra, Aladdin e MIB: Homens de Preto Internacional são algumas das opções. Os horários das sessões e o valor do bilhete podem ser conferidos no site do Shopping Cerrado.

A Estação da Turma da Mônica é um parque temático que oferece atrações inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa. Nos dias 20, 21 e 23, brincadeiras de antigamente com a temática junina anima a garotada. Entre os brinquedos há opções para crianças com mobilidade reduzida ou deficiência.

O Arraiá dos Bão recebe durante o mês de junho diversas escolas para festas juninas. A desta semana é da Escola Ancora, às 19h, com apresentação de Laércio e Cristiano. A entrada é vendida na portaria, assim como comidas, bebidas e brincadeiras típicas a preços variados. Mais informações no site do Shopping.

As lojas, praça de alimentação e atrações do Shopping Cerrado ficarão abertas das 10h às 22h. No domingo, o funcionamento das lojas é das 14h às 20h e da praça de alimentação, das 11h às 22h. A Estação da Turma da Mônica funciona das 11h às 21h. O Shopping fica na Avenida Anhanguera, nº 10.790, no setor Aeroviário, em Goiânia.