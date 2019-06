Supermercado abre vagas de empregos

O Bretas possui nove vagas de empregos em aberto em Goiás. As oportunidades estão em quatro cidades – Goiânia, Aparecida de Goiânia, Itumbiara e Formosa. São chances para caixa, gerente de mercearia, assistente administrativo, açougueiro, frentista, padeiro e auxiliar de hortifrúti.

Em Goiânia, estão abertas duas vagas de açougueiro. Para o cargo é solicitado nível médio completo, além de boa comunicação e gostar de lidar com o público. As atividades serão de limpeza, desosso e corte de carnes bovinas, suínas e de aves. Também realizar o controle de qualidade, embalar, selar, empacotar e armazenar o produto. Um diferencial é ter conhecimento de cortes de carnes, mas este requisito não é essencial, já que a rede fornece treinamento para todos quem ingressam na companhia. Já como auxiliar de hortifrúti as atividades são garantir a organização, a limpeza e atualizar a precificação em todo o setor. E claro, atender o cliente com cordialidade.

O açougueiro Victor Hugo Rodrigues da Cunha, de 22 anos, aprendeu a profissão no Bretas. Ele é um dos responsáveis em abrir diariamente o açougue da loja do Bairro Goiá, em Goiânia. “O que mais gosto de fazer é montar o balcão. É muito interessante fazer a exposição das peças e deixá-las com uma bonita apresentação para o cliente”, conta.

Mercado de trabalho

Os supermercados são a porta de entrada para o mercado de trabalho formal no Brasil. Os jovens encontram a oportunidade para um primeiro emprego, mesmo sem qualquer experiência, tendo uma série de incentivos para se desenvolverem e alcançarem cargos mais altos.

“No Bretas oferecemos oportunidades não só para pessoas mais experientes como jovens que buscam um primeiro emprego. Exigimos apenas comprometimento, dedicação e vontade de aprender. Sabemos que a experiência com a dinamicidade da juventude traz resultados positivos e a troca entre esses públicos é enriquecedora”, comenta o Wanderson Ferreira, Gerente de RH do Bretas. Vale lembrar que todos os colaboradores recém-contratados ou que sejam promovidos são encaminhados para a Loja Formadora, onde podem aprender sobre o novo posto de trabalho e se aproximarem dos padrões de excelência em atendimento da Cencosud.

Mais oportunidades

No interior, em Itumbiara, o Bretas oferece a vaga de gerente de mercearia. O interessado deve ter nível médio completo ou cursando nível superior. E será responsável pelo acompanhamento dos níveis de vendas, despesas e todos os processos operacionais, objetivando alcançar as metas estabelecidas; gerir processos e atividades do setor de mercearia da loja; analisar e atuar na gestão efetiva dos indicadores de resultados objetivando alcançar as metas estabelecidas e lidar uma equipe. Também é necessário ter experiência em varejo na área de alimentos e perecíveis, habilidade em informática e boa comunicação.

A função de operador de caixa tem duas vagas em Goiânia, no Fim Social e na Vila Jaraguá. Os interessados devem ter nível médio completo, conhecimento em matemática básica, habilidade em informática e boa comunicação. Também que goste de lidar com pessoas e processos; versatilidade e senso de urgência; senso de organização; habilidade para lidar com recursos financeiros e uso de PDV e facilidade de implementar e divulgar campanhas do supermercado. Todas as vagas estão disponíveis no site https://eb.vagas.com.br/cencosudbrasil/bretas.

Na Cencosud, além dos cargos de entrada, que são base das lojas e áreas administrativas, são abertas vagas para processos internos. Dessa forma, por meio do portal Mi Carrera, tornam-se visíveis para todos os colaboradores as vagas e possibilidades de crescimento dentro do grupo, em qualquer das cidades, estados ou países em que a Cencosud está presente.