Caiado anuncia retomada de convênio com Hospital São Pedro de Alcântara, na cidade de Goiás

Primeira sede do governo estadual, o Palácio Conde dos Arcos, localizado na cidade de Goiás, voltou a receber uma agenda oficial nesta sexta-feira (21/6), ocasião em que o governador Ronaldo Caiado se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para discutir assuntos relacionados à saúde, cultura, turismo e tecnologia. Após o encontro, foi anunciada a retomada do contrato do Estado junto ao Hospital Filantrópico São Pedro de Alcântara. A meta é que, dentro de 30 dias, os 10 leitos de UTI voltem à atividade.

Em audiência com representantes do hospital e com o secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, Caiado disse que, em seu governo, a Saúde em Goiás não sofrerá com as negligências de seus antecessores. Pelo novo acordo, os leitos ficarão sob regulação do Estado para desafogar o município. “Em agosto nós já teremos, aqui, cirurgias ortopédicas, cirurgia geral e cirurgias ginecológicas”, celebrou ao confirmar, ainda, apoio ao Centro Filantrópico de Hemodiálise, que está sendo construído para atender até 160 pacientes por semana, em regime de três turnos.

Sobre as policlínicas, que consta em seu plano de governo, Caiado anunciou a retomada das obras da unidade local para o segundo semestre. A estrutura, que contará com 12 especialidades médicas, tem previsão de entrega para 2020. Ao ouvir detalhes do programa que o governador está implementando, o ministro Onyx disse que as policlínicas “podem ser uma ideia muito boa não apenas para Goiás, mas também para o Brasil todo”.

Caiado agradeceu a presença do ministro em Goiás e lembrou a atenção que o governo federal tem dado aos Estados, bem como o interesse do presidente Jair Bolsonaro em ajudar os governantes a sair da crise financeira que atravessam. “É hora de todos saberem que aqui o momento é de dificuldade. Apesar disso, vamos nos juntar para ofertar à sociedade o que é preciso”, salientou.

A prefeita de Goiás, Selma Bastos, participou da audiência e disse que o sentimento que predomina é de gratidão. “Estou emocionada, meu coração está acelerado com tantas boas notícias. A cidade de Goiás se alegra com essas visitas ilustres de hoje. Ronaldo Caiado desde o primeiro dia está trabalhando para colocar Goiás nos trilhos. Sabemos do carinho que ele tem pela cidade.”

Ela participou da reunião em que também estavam o ex-deputado federal Lupion, hoje secretário de assuntos externos do Ministério da Casa Civil, e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Goiás, Adriano Rocha Lima, que falou sobre os parques tecnológicos que Goiás implantará. Segundo ele, o Programa de Desenvolvimento Regional por Intermédio dos Parques Tecnológicos busca melhoria dos índices de educação, ciência, tecnologia e inovação, empregabilidade, evolução do PIB e redução das desigualdades regionais e sociais no Estado.

Cultura e turismo

Quando chegou ao palácio Conde dos Arcos, nesta manhã, Caiado levou Onyx para conhecer as instalações do prédio, que hoje funciona como museu. Ali, disse, está um importante capítulo da história do Estado. E foi nesse clima de valorização do patrimônio que governador e ministro, acompanhados de outras autoridades, despacharam sobre a restauração do 6º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Goiás, e da Chefatura de Polícia, na Praça Cívica, em Goiânia.

Orçadas em R$ 14,5 milhões, as obras são fruto de uma parceria firmada entre Caiado e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O Secretário de Cultura, Edival Lourenço, informou durante a reunião que os processos estão em fase final de licitação. “Devemos começar a restauração nos próximos 90 dias”, disse. O titular da Secult comentou, ainda, que o governo estadual pretende incluir outros importantes prédios no rol das obras de restauração. Entre eles estão o Teatro Pompeu de Pina, em Pirenópolis, e a Igreja da Conceição, em Jaraguá.

A superintendente do Iphan Goiás, Salma Saddi, explicou que no caso do 6º Batalhão da PM, será realizada uma obra escola, que terão acompanhamento por parte de profissionais da área e pela população. “Estaremos reproduzindo os elementos construtivos, como a taipa e o pau a pique. Na obra, teremos um projeto chamado Canteiro Aberto. Uma vez por mês, as pessoas poderão visitar e saber o que está acontecendo. Afinal, o dinheiro é público e a gente quer que as pessoas saibam como é aplicado.”

O ministro da Casa Civil elogiou o trabalho cultural realizado pelo governo Caiado que, conforme destacou, atrai as pessoas. “O turismo é uma das ferramentas que mais gera emprego e renda no mundo todo. Goiás tem uma grande possibilidade de investimentos nessa área”, observou ao comentar os encantos da antiga Vila Boa: “Belíssima cidade, e com potencial turístico muito grande. É um lugar que mantém as tradições do passado, mas que ao mesmo tempo se projeta no presente e futuro”.

Após as audiências, Caiado e Onyx percorreram alguns pontos turísticos da antiga capital do Estado, entre eles o Museu da Boa Morte e o 6º Batalhão da PM, que será restaurado. O ministro ainda foi presenteado com uma tela do artista plástico Auriovane D’Ávila. Feita à base de areia colorida, a obra foi inspirada na artista referência na técnica, Goiandira do Couto. Também participaram da visita à cidade de Goiás o deputado federal José Nelto, vereadores e auxiliares de governo.