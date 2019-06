Contrato entre Senac e Prefeitura garante capacitação de mais de 3 mil servidores

Um contrato firmado entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Goiás (Senac) e a Prefeitura de Goiânia irá garantir a capacitação profissional de 3.735 servidores municipais até maio de 2020. Nesse período, os funcionários públicos do município farão cursos nas áreas gerenciais, técnicas e administrativas. Ao todo, são 44 cursos diferentes, que serão iniciados na próxima segunda-feira (24), nas unidades Senac do Setor Aeroporto e Santa Genoveva.

O início das turmas marca também o início da vigência do contrato, assinado em 15 de maio último. Para o diretor regional do Sesc/Senac, Leopoldo Veiga Jardim, a iniciativa vai garantir a profissionalização dos servidores municipais tendo por base a especialidade do Senac. “Nosso papel é justamente esse, capacitar e melhorar a mão de obra, com excelência. Agora, poderemos estender esse atendimento também aos servidores do município de Goiânia. Todos nós ganhamos como cidadãos”, considera.

Os cursos profissionalizantes abarcam as áreas de Atendimento, Noções de Libras, Gestão para Resultados e AutoCad, entre outros. No decorrer de um ano, as turmas serão renovadas, a fim de atender o número estimado de servidores. A carga horária das formações variam de 20 a 140 horas aula.