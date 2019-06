Sábado tem Dark Night Fest na Monkey 

Neste sábado (22), a Money Goiânia recebe as bandas Arvak, Volúpia de Bco e Cyber Croatoan para a Dark Night Fest. A entrada terá o valor de R$ 10. A casa está localizada na rua 242, no setor Leste Universitário.

A Arvak é uma banda que segue na linha do Death/melódico com pitadas trash, bateria rápida e guitarras duetadas, vocal gutural alternando para vocal rasgado. Formada em 2017, conta com Nanda Sousa, no vocal, Paulo Carvalho, no contrabaixo, Tony Carvalho, na guitarra e Flávio Soares, na bateria. A banda, que tem dois singles lançados, apresentarão composições autorais em um death metal diferenciado, com temática sobre guerras, destruição e morte

Linhas de vocais com elementos do canto lírico, gregoriano e da música Tuva, um instrumental que explora o universo e as vertentes do rock. Essa é a essência da Volúpia de Baco. Formada por Diogo Dionisius (baixo), Bruno S. Dias (bateria), Augusto Crisóstomo (teclado), Thaís Michelone (vocal) e Marlon Baco (vocal e guitarra) a banda teve seu estilo batizado de Dark Sexy Rock, pela revista Rock Brigade. Abriram o show da banda norueguesa Theatre of Tragedy, em São Paulo, e o da holandesa Delain, em Brasília, considerada uma das atrações principais do evento.

A Cyber Croatoan começou em 2009 como um projeto solo do vocalista e compositor Phillipe Vitriol. Com a proposta sonora de mesclar o metal extremo, a música clássica e a eletrônica, formou assim o estilo Dark Industrial Metal na cidade. Somaram Kaique Nunes, na guitarra, Mayck Vieira, no baixo e Felipe Roso, na bateria. Inspirados em bandas como Hocico, Psyclon Nine, e de Black Metal como Cradle of Filth, Opera IX e outras. O show vai trazer faixas do EP New Vision of Pain, lançado no Spotify e demais plataformas (Youtube, Itunes). A banda se prepara para gravar mais dois novos singles que tem previsão de clipe para o final de 2019.