Caiado anuncia 2 mil homens da força policial para garantir segurança na Romaria de Trindade 2019

“Todos que desejam participar e trazer seus familiares, crianças, venham com total tranquilidade. Vamos destacar mais de 2 mil homens com o único objetivo: dar segurança para que vocês possam festejar e, acima de tudo, agradecer tudo aquilo que o nosso Pai Eterno concedeu a você e à sua família”, garantiu o governador Ronaldo Caiado aos fiéis, durante o lançamento da 18ª Operação Romaria, nesta segunda-feira (24/06). Caiado explicou que serão destacados para cobrir a festividade religiosa membros do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e do Batalhão Rodoviário.

A Festa de Trindade, como também é conhecida, começa na próxima sexta-feira, 28 de junho, e segue até 7 de julho. No lançamento, o governador também fez a entrega de uma viatura autobomba tanque e salvamento (ABTS-17) ao 15° Batalhão Bombeiro Militar, da cidade de Trindade, e que será empregada na segurança da Romaria 2019. O equipamento tem capacidade para atuar no combate a incêndio, com tanque com capacidade para 4 mil litros, e em ocorrências de salvamento. Irá reforçar o trem de socorro do 15º Batalhão, que atende a sete municípios da região – Abadia de Goiás, Guapo, Campestre, Santa Barbara, Avelinópolis, Anicuns e distrito de Claudinápolis. O benefício teve recursos de emenda parlamentar da deputada federal Flávia Morais, no valor de R$ 570 mil.

“Estamos preparados para esta operação. O governador esta colocando toda a estrutura de governo para dar segurança à população, especialmente aos romeiros neste momento de festa. E esta nova viatura não poderia ter chegado em um melhor momento. Só nos resta agradecer”, reconheceu o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, coronel Dewislon Adelino Mateus.

O governador também destacou o aspecto econômico da festividade, fundamental para impulsionar o município. “Trindade é a terceira maior romaria do país. A importância para a economia do Estado de Goiás do turismo religioso é reconhecida por todos. Apesar dessa situação de crise, tenho lutado para apoiar todos os eventos. Precisamos de uma estratégia de segurança e é o que o Governo de Goiás vai poder proporcionar a cada um de vocês”, afirmou.

Caiado ressaltou que o desempenho da corporação, que é reconhecida por todo o País, é motivo de orgulho para ele. “A desenvoltura tem sido acima da média e hoje, como sempre, referência nacional. O Corpo de Bombeiros de Goiás tem se destacado na qualificação dos seus policiais e, ao mesmo tempo, na condição de treinamento para situações emergenciais, como foi Brumadinho e tantas outras ações que dependam do nosso Corpo de Bombeiros.”

Na solenidade também foi apresentada parte do efetivo e dos recursos que serão usados em prol da segurança e atendimento ao romeiro e toda população, ao longo dos 10 dias de festa. A corporação empregará cerca de 70 homens nas atividades de salvamento, resgate, combate a incêndio e motorresgate, além do serviço de resgate aéreo. Também estiveram presentes no ato os secretários estaduais Anderson Máximo (Casa Civil) e Rodney Miranda (Segurança Pública); o prefeito de Trindade, Jânio Darrot; a deputada federal Flávia Morais; os deputados estaduais Dr. Antônio e Amauri Ribeiro, além de diversas autoridades.

Pedra fundamental

Garantir autonomia e dinamicidade para a Segurança Pública de Trindade e municípios limítrofes. Essa é a missão da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), criada em 24 de abril deste ano e cuja pedra fundamental de suas futuras instalações foi lançada também nesta segunda-feira (24/06) pelo governador Ronaldo Caiado. “Essa instalação significa que estamos avançando no atendimento à sociedade, para darmos tranquilidade às pessoas que aqui vivem. Isso é fundamental no nosso governo, levar a estrutura de governo a todo Estado de Goiás”, avaliou Caiado.

A entrega do termo de permissão de uso da área, de dois mil metros quadrados, foi feita pelo prefeito Jânio Darrot. “Temos que agradecer ao governador por vir a Trindade, inaugurar essa obra tão importante aqui. Essa CPE tem grande visibilidade nesta rodovia e o acesso facilitado”, afirmou o prefeito. Caiado elogiou a parceira que tem estabelecido com Darrot. “Sempre é importante, ninguém governa sozinho. É fundamental que a gente possa dar respostas à sociedade e, para isso, temos que buscar todas as forças, seja no cenário federal, estadual ou local”, completou o governador.

O Comandante Geral da Polícia Militar de Goiás, coronel Renato Brum, destaca que a localização do agrupamento é estratégica. “Iremos melhorar o atendimento na região limítrofe entre Goiânia, Trindade e Goiânia, que tem uma necessidade grande da Polícia Militar, especialmente de uma unidade especializada”, apontou. Segundo o major André Luiz Digues, comandante da unidade, que funciona provisoriamente na sede 22º Batalhão, a companhia passará a contar com 38 homens em 20 municípios. A previsão é de que a obra seja entregue em dezembro de 2019.