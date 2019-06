Governo de Goiás apresenta Campus Party goiana

“Esse evento é o primeiro de uma série de ações do Governo de Goiás, em parceria com o setor privado, para alavancar o empreendedorismo no Estado. Convido vocês para estarem na nossa Campus Party, que será voltada para o pesquisador e para o empreendedor que tem ideias novas e que quer transformar essas ideias em desenvolvimento econômico e social”, disse o secretário Adriano da Rocha Lima, titular da SEDI, que representou o governador Ronaldo Caiado, na apresentação da Campus Party que será realizada em Goiânia, no Shopping Passeio das Águas, entre 4 e 8 de setembro.

Adriano esteve acompanhado do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, e do presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia.

Os “campuseiros”, como são chamados os participantes do evento, lotaram o palco principal da Campus Party Brasilia, realizada no estádio Mané Garrincha, esperando a palestra do vocalista do grupo britânico de rock Iron Maiden, Bruce Dickinson. Antes, porém, assistiram ao anúncio feito pelo secretário Adriano da Rocha Lima, que destacou a capacidade de um evento como a Campus Party estimular o surgimento de novas empresas, especialmente as de tecnologia.

Para o titular da SEDI, essas empresas transformam ideias e o investimento em pesquisa e desenvolvimento em produtos inovadores que vão mudar a sociedade.

Presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia destacou o empenho do Governo de Goiás e do governador Ronaldo Caiado em levar a Campus Party para Goiânia. Para ele, o evento será um divisor de águas para o setor de tecnologia e inovação no Estado.

“Fazer uma Campus Party em Goiânia é colocar Goiás no mapa digital do mundo, pois não são apenas os três dias de evento. A Campus está em 70 países do mundo, o que significa que sempre terá um “campuseiro” chegando em Goiás ou levando de Goiás o que há de mais novo em tecnologia no mundo”, explicou.

Campus Goiás

A edição goiana da Campus Party será realizada entre os dias 4 e 8 de setembro, no shopping Passeio das Águas, com os temas Agritech, Logística e Defesa e Segurança. Com a realização do evento em Goiás, o Estado passará a fazer parte da maior imersão tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo.

O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo. Já produziu edições nos seguintes países: Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia, Equador, Itália e Singapura. No Brasil, já está presente há doze anos.

São diversos espaços reunidos em um só lugar. No camping, área destinada aos participantes que optarem por acamparem no local do evento, haverá uma área Open, que é gratuito e aberto para que o público vivenciar um pouco do que é a Campus Party. Nele, é possível acompanhar palestras, workshops, espaço de Drones, games, entre outros.

Na Arena, que é o espaço pago da Campus Party, os campuseiros, como são chamados os participantes do evento, haverá palestras nacionais e internacionais, workshops, hackathons, além de espaços para games, entre outras atividades.