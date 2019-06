Prefeitura reabre Mutirama como principal opção de lazer para crianças durante férias

A Prefeitura de Goiânia vai reabrir o parque Mutirama no sábado (29/06) como principal opção de lazer para crianças durante o período de férias que começa já neste final de semana. Os últimos ajustes para receber o público com o máximo de segurança e conforto estão sendo realizados pela agência municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), responsável pelo espaço. A reinauguração terá presença de alunos da rede municipal de ensino.

“Para as férias de julho que se aproximam, preparamos, com muito carinho, a reabertura do parque Mutirama após reforma e criteriosa restauração dos brinquedos”, afirma o prefeito Iris Rezende. Durante quase dois anos, o espaço, que vai completar 50 anos no dia 15 de novembro, permaneceu fechado depois de acidente no mês de julho de 2017 em uma das atrações que deixou 13 pessoas feridas. Era, ainda, início da gestão do prefeito que, imediatamente, determinou a interdição do local para que a estrutura passasse por uma rígida inspeção e reestruturação. “Isso foi feito durante esse período, com o máximo de acuidade”, destaca Iris.

O Twister, brinquedo onde ocorreu o acidente devido a falha na barra central, foi desativado, bem como a Torre. No período em que o parque passou por um verdadeiro pente-fino, trabalhadores de 13 empresas fizeram as revisões técnicas tendo como orientadora a Bellé Engenharia, do Rio Grande do Sul, especialista em engenharia mecânica e serviços de inspeções de segurança, que ganhou o processo licitatório para o diagnóstico inicial e emissão dos laudos. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) acompanha todas as etapas da reforma.

Força-tarefa

Um processo seletivo foi realizado pelo município que resultou na admissão de 100 novos servidores que passam por treinamento para a reabertura do parque Mutirama. O presidente da Agetul, Ronaldo Vieira, destaca que o parque está pronto para receber o público, sendo que uma força-tarefa está em ação desde essa segunda-feira (23/06) para ajustar os últimos detalhes, bem como a conclusão da limpeza do espaço. Todas as 26 atrações receberam horímetro, equipamento que mede o tempo de uso e indica o momento de parar para avaliação.

O parque contará com novos bancos, lixeiras e para-raios. Para maior comodidade das famílias estão sendo instaladas mesas. O local terá sistemas de iluminação e de som de última geração. Os bebedouros foram reformados. O paisagismo também passa por cuidados especiais.

De imediato, faltarão os tradicionais quiosques. Os 46 permissionários que atuavam no interior do parque com contratos precários tiveram de deixar o local em atendimento a Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Prefeitura de Goiânia e Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). Após concorrência pública que será realizada nos próximos dias, serão apenas 26 estabelecimentos no local.

Prefeito revela que se inspirou na Disneylândia para erguer parque

O prefeito Iris Rezende, em recente publicação, recordou as origens do parque a que qualificou como “o mais querido espaço de lazer da capital”, entregue à população em 15 de novembro de 1969, há 50 anos. Porém, ele não pôde pessoalmente inaugurar a grande estrutura de lazer que impactou a cidade na época porque teve o mandato cassado pela ditadura militar.

Iris relata que, quando assumiu a Prefeitura de Goiânia pela primeira vez, em 1966, adotou providências para impedir a degradação do bosque do Botafogo, que hoje abriga o parque. O arquiteto Eurico Godoi, considerado o braço direito da gestão municipal, foi encarregado de preparar um projeto para revitalizar o espaço com brinquedos para crianças, churrasqueiras e outros equipamentos. O objetivo era beneficiar famílias de baixa renda sem opções de lazer, que não tinham condições financeiras de frequentar os tradicionais clubes à época.

No entanto, ao ser convidado pelo governo norte-americano para visitar estados e instituições daquele país, constava na agenda oficial definida pelas autoridades uma incursão na Disneylândia. “Aí tive a consciência de que deveria fazer muito mais do que tinha planejado no bosque”, recorda Iris. “Ou seja, construir um parque de diversões que se assemelhasse àquele ambiente mágico, sem derrubar uma árvore sequer”.

O prefeito afirma que o Mutirama é resultado “de muito esforço e abnegação”, na medida em que os brinquedos tiveram que ser quase todos importados, não eram fabricados no Brasil. “Reabriremos o parque na certeza de que ali continuará sendo o recanto de convivência das crianças de todas as origens sociais, de todas as cores”, pontua o prefeito. “Que neste espaço lúdico e democrático a partir de agora apenas prevaleça a alegria, razão e sentido maior de sua existência”, conclui ele.