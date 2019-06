“Professoras e professores são pilar de um governo que pensa no futuro”, afirma Caiado

Completando a agenda da manhã desta segunda-feira (24/6) em Trindade, o governador Ronaldo Caiado participou de um encontro com diretores da rede estadual no município e cidades vizinhas, como Abadia de Goiás, Anicuns, Avelinópolis, Campestre de Goiás, Guapó e Santa Bárbara. “Sempre que possível, tenho aproveitado as oportunidades de falar a nossos professores e professoras, pilar fundamental de um governo que pensa no futuro. A Educação é a grande saída, de maneira ética e responsável, para a solução dos problemas de Goiás e do Brasil”, ressaltou o governador.

Dentre as diversas questões discutidas, Caiado afirmou é preciso resgatar o respeito dos estudantes pelos professores e o reconhecimento aos alunos com melhor desempenho escolar. “O primeiro lugar, o [estudante] que tem que ser condecorado é aquele que é mais estudioso. Do contrário, vamos dar espaço para que as pessoas acreditem que a criminalidade ou a utilização indevida de dinheiro compense. Por que hoje o aluno que tem as melhores notas não é o mais enaltecido na escola? Mas sim aquele que chega com o tênis mais novo, no carro melhor, e sem notas que sejam referência? É isso que precisamos mudar”, apontou o governador.

Ronaldo Caiado também destacou que é preciso unir forças de todos os entes públicos para dar respaldo e apoio aos professores em sala de aula. “Temos que dar todo amparo a vocês, recorrendo à participação de todas as autoridades responsáveis”, comentou, citando experiências adotadas pelo governo do Mato Grosso do Sul em parceria com o Ministério Público daquele Estado. O governador declarou tolerância zero contra qualquer tipo de “carteirada” ou ameaça aos educadores. “Enquanto Ronaldo Caiado for governador, não vou aceitar isso. Não quero que ninguém compre briga, mas informe aos canais competentes, para que vocês tenham controle na sala de aula. Um professor não pode entrar todo dia na sala de aula estressado, com medo de ser agredido por um aluno”, frisou.

Em sua fala, Fátima Gavioli reforçou as prioridades do governo e que tudo que for economizado será revertido em melhorias para as próprias escolas. “Nosso governo tem tolerância zero com a corrupção. E o governador firmou um compromisso: tudo que for economizado pela Educação ficará na Educação. É difícil encontrar um governador que mantenha sua palavra, mas agora temos isso em Goiás e vocês podem contar com essa segurança para fazer as mudanças que as suas escolas precisam. Todos os diretores precisam ter essa consciência também. Pode ser só uma caneta, mas faz a diferença”, afirmou a secretária.

Celma Aguiar elogiou a abertura que tem tido com o governador e Fátima Gavioli. “Tenho 35 anos de Educação e nunca estive tão perto de um governador igual eu estou do governador Ronaldo Caiado. Ele tem estado muito presente nos nossos eventos, ele tem assim dado uma ênfase muito grande para a Educação, algo jamais visto em Goiás. A gente sabe que ele pegou um Estado com dificuldades, mas só pelas atitudes que já tem tomado dentro da Educação, a gente confia e sabe que vai ter retorno logo”, anima-se.