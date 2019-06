ABC e UEG firmam cooperação para compartilhar conteúdo, equipamentos e pessoal

Por meio de um termo de cooperação, a Agência Brasil Central (ABC) e a Universidade Estadual de Goiás (UEG) vão compartilhar, a partir de agora, conteúdo, equipamentos, tecnologia e pessoal. A intenção é de que, com essa parceria, ganhem o público das emissoras de TV, rádio e redes sociais da ABC e também toda comunidade acadêmica da UEG.

O coordenador de Conteúdo da TV Brasil Central e gestor do termo de cooperação na ABC, Jarleo Barbosa, explica que são duas instituições governamentais que já são próximas geograficamente. Agora passam a atuar em conjunto na produção de conteúdo audiovisual, ao mesmo tempo em que os estudantes do curso de Cinema e Audiovisual terão oportunidade de colocar na prática a teoria acadêmica, o que lhes garantirá melhor formação profissional.

Parceria

Através dessa cooperação, a TBC poderá instalar torres de retransmissão de seu sinal nos campi da UEG nas cidades do interior, como já ocorre no campus de Anápolis. No que diz respeito ao compartilhamento de conteúdo, a série “Ditadura, um passado sombrio”, produzida pela TV Brasil Central, foi incluída na programação da UEG TV, que é transmitida pelo sistema de streaming, por meio da Internet.

Por sua vez, a emissora de TV da Agência Brasil Central vai exibir o programa “Pipoca com Pequi”, sobre cinema, uma produção da UEG TV. E isso é apenas o começo dessa parceria, pois outros programas já estão no radar, pensados para serem produzidos dessa forma, adianta Jarleo Barbosa.

Desde a semana passada, estão instaladas, na sede da ABC, tanto a TV UEG como a Rádio UEG Educativa. Conforme o coordenador da ABC Digital, Ítalo Yuri, a cooperação prevê a troca de recursos humanos e tecnológicos entre os veículos da Agência e o Cria Lab (laboratório de audiovisual da UEG) para a criação de conteúdo e de material de multimídia.

O professor Marcelo Costa, coordenador de Radioteledifusão da UEG, destaca que a cooperação prevê contrapartidas, tanto da Universidade quanto da ABC, e ainda a possibilidade de coproduções nas áreas de rádio, TV e Internet. A ação mais concreta, segundo ele, é a incubação da UEG TV e da Rádio UEG Educativa na sede da Agência Brasil Central, com o compartilhamento de experiências, equipamentos e pessoal.

Como são duas instituições do Governo do Estado, Marcelo Costa acredita que a cooperação contribui para otimizar a aplicação dos recursos orçamentários estaduais. “Da nossa parte, temos muita expectativa. Para nossos alunos é a possibilidade de compartilhar um espaço mais profissional, com recursos tecnológicos e humanos. E os universitários, por sua vez, vão colaborar para tornar o clima mais criativo na ABC. Creio que todos ganham com a parceria”, afirma.