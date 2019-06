Cartola do Muçum agita a quinta-feira no Lowbrow

Cheia de carisma e descontração, a banda Cartola do Muçum é a atração do Fuá – Encontro de Sambistas do Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta quinta-feira (27), partir das 21h. Músicas de Beth Carvalho e Monobloco agitam; de Cartola, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Adoniran e Jorge Ben inspiram; de Mussum, Bezerra da Silva, Originais do Samba e os Rocks transformados em samba completam a farra. A casa abre as portas às 19h com a mostra O pintor e o fotógrafo, de Omar Souto. A entrada terá o valor de R$ 10.

Criada em dezembro de 2011, o grupo chama a atenção pela criatividade e sintonia de seu repertório: um mix de samba, rock e MPB com muito groove. Composta Rodrigo Nascimento (voz, violão e percussão), Afrika Billy (cavaco, violão e voz), Fernando Cipó (baixo e voz); Ricardo Paniago (percussão) e Jader Steter (bateria), o Cartola do Muçum tem como influência: Monobloco, Beth Carvalho, Cartola, Caetano Veloso, Mussum, Bezerra da Silva, Originais do Samba, Paulinho da Viola, Titãs, Ultraje, e muito mais.

O nome da banda é uma homenagem e alusão a dois grandes saudosos sambistas: Cartola (Angenor de Oliveira) e Mussum (Antonio Carlos Bernardes Gomes).

O “Muçum” é um peixe cobra preto, apelido de Antonio Carlos, daí a criação da marca do grupo com um peixe na cartola e a escrita com cedilha. O grupo já se apresentou no Grande Hotel Vive o Choro, no Festival Canto da primavera e Pedrada Cultural, em Pirenópolis (GO), SESI, SESC, em eventos particulares e diversos bares da capital goiana.

Exposição

Já a mostra O pintor e o fotógrafo é composta por 104 obras inéditas de Omar Souto, sendo 100 do fotógrafo Waldemy Teixeira e quatro do artista, em exposição simultânea. Até 31 de julho, o Lowbrow vai expor 42 obras e o Museu de Arte de Goiânia (MAG) outras 62. O acervo é fruto da troca dos serviços do fotógrafo pelas obras do artista, resultando em uma coleção de autorretratos que dialogam sobre a personalidade de Omar. Contemplada pela Lei Goyazes (Lei Estadual de Incentivo à Cultura), a mostra tem produção de Malu Cunha e curadoria de Enock Sacramento.