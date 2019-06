Caiado: “O pilar deste governo é diálogo e transparência”

O governador, Ronaldo Caiado, reuniu nesta quarta-feira (26/6), no Palácio das Esmeraldas, com parlamentares da bancada, dentre eles, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, acompanhado do vice-governador Lincoln Tejota, do secretário de Governo, Ernesto Roller e demais secretários de estado. A reunião teve o intuito ampliar o diálogo entre os poderes executivo e legislativo visando garantir a melhor distribuição dos recursos à sociedade e alcançar o equilíbrio fiscal. O governador destacou que um dos pontos primordiais para uma gestão eficaz e séria é o pilar ‘diálogo e transparência nas contas do governo’.

O secretário de Governo, Ernesto Roller, explicou que o estado busca alternativas para vencer as dificuldades financeiras e garantir melhorias para a sociedade, sempre com o apoio do poder Legislativo. Disse ainda que as reuniões com parlamentares serão freqüentes e uma forma de dar transparência às pautas do governo enviadas para Assembleia. “Nós temos, sob a condução do governador, a perspectiva de algumas alternativas para vencer esses obstáculos e garantir recursos para fazer frente às demandas do cidadão”, afirma Roller.

O presidente da Alego, Lissauer Vieira, finalizou sua participação na reunião e destacou que o Poder Legislativo está à disposição para a busca de soluções que visam benefícios para a sociedade. “Foi uma reunião muito produtiva, mostrando a verdadeira dificuldade (do governo) e a transparência do governo. Juntos buscaremos soluções para o estado de Goiás, incluindo o equilíbrio fiscal e os investimentos do estado”.

A busca pelo equilíbrio fiscal, o déficit deixado pela gestão anterior e alternativas para superar as dificuldades financeiras e orçamentárias foram algumas das pautas abordadas na reunião.

O governador, Ronaldo Caiado, tem buscado articulação não só no estado, mas também na esfera federal, visando encontrar soluções para o rombo herdado. O estado de Goiás foi um dos incluídos no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), por meio da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Caiado pediu o empenho dos deputados para votarem, antes mesmo do recesso parlamentar em julho próximo, as pautas do governo que garantirão um fôlego à administração pública.

Também estiveram presentes na reunião o líder do governo e deputado Bruno Peixoto e os secretários de estado das pastas: Casa Civil, Comunicação, Educação, Administração e Desenvolvimento e Inovação.