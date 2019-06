Programação desta semana no Teatro Sesc Centro

A Cia de Teatro Sala 3 apresenta a peça de drama Bodas de Sangue, nesta quarta (26), às 20h. Inspirada em fatos reais, a obra de Federico García Lorca fala sobre a vida, a morte, a paixão e o encontro entre dois rivais que desejam a mesma mulher.

Para celebrar 21 anos de carreira, Almir Pessoa retorna ao Teatro Sesc Centro com participação especial da Orquestra Violeiros do Ivap (Instituto de Viola Almir Pessoa) nesta sexta-feira (28), às 20h, para apresentar o seu projeto “#AlmirPessoaNatural”.

E para fechar mês de junho com chave de ouro, Dieck Rosinha, um palhaço alegre, apaixonado, animado, romântico e atrapalhado que reage com a pureza e a simplicidade das crianças, se apresenta neste sábado (29), às 15h e às 17h com a peça “Jantar Romântico”.

O Teatro Sesc Centro fica no Sesc Centro, localizado na Rua 15, esquina com Rua 19, Centro – Goiânia (GO). Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência pelo site sescgo.com.br/teatrosesccentro

ESPETÁCULO: BODAS DE SANGUE

Data: 26/06 (Quarta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Cia de Teatro Sala 3 (GO)

Gênero: Drama

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 70 min

Inspirada em fatos reais, Bodas de sangue, de Federico García Lorca, fala sobre a vida, a morte, a paixão e o encontro entre dois rivais que desejam a mesma mulher. Um triângulo amoroso marcado por liberdade, desilusão e morte, num verdadeiro tributo à música espanhola.

Ingressos

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

SHOW: #ALMIRPESSOANATURAL

Data: 28/06 (Sexta)

Hora: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Artista: Almir Pessoa (GO)

GÊNERO: Música de Raiz, Folk, Caipira

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre

DURAÇÃO: 90 min

Para celebrar 21 anos de carreira, Almir Pessoa retorna ao Teatro Sesc Centro com participação especial da Orquestra Violeiros do Ivap. Conhecido pela performance em apresentações Brasil afora e em shows internacionais, um dos grandes violeiros do Brasil inova em um show que mescla harmonia, melodia e ritmo em formato solo.

Ingressos

R$ 8,50 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 10,50 – Conveniados

R$ 11,50 – Meia-entrada

R$ 23 – Inteira

ESPETÁCULO: JANTAR ROMÂNTICO

Data: 29/06 (sábado)

Hora: 15h e 17h

Local: Teatro Sesc Centro

Grupo: Família Rosinha (GO)

Gênero: Teatro para crianças

Classificação indicativa: Livre

Duração: 40 min

Dieck Rosinha é um palhaço alegre, apaixonado, animado, romântico e atrapalhado! É um palhaço que reage com a pureza e a simplicidade das crianças. Ele ama seu público, ri, dança, brinca com a plateia, gosta da vida e de viver esses momentos. Sua energia é contagiosa e todos riem, mas existe um sorriso específico entre muitos outros que atrai o olhar do palhaço… Ah, o amor à primeira vista!

Ingressos

R$ 5 – Trabalhadores do comércio e dependentes com cartão Sesc atualizado

R$ 6,50 – Conveniados

R$ 7,50 – Meia-entrada

R$ 15 – Inteira