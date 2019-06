Urias Júnior é o novo presidente da Agetul

O jornalista e advogado Urias Júnior, secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia, deixa a comunicação municipal para assumir a Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul). O decreto de nomeação no novo cargo deve ser publicado hoje, 26, no Diário Oficial do Município. O convite para a nova tarefa partiu do próprio prefeito Iris Rezende, depois que o atual presidente da agência, Ronaldo Vieira, pediu demissão alegando a necessidade de se dedicar à solução de problemas pessoais. Urias Júnior assume às vésperas da inauguração do Parque Mutirama, marcado para o próximo sábado, dia 29.

De acordo com o novo presidente, a Agetul será mais um grande desafio na sua carreira profissional e servir à gestão Iris Rezende é contribuir onde for necessário. Urias faz questão de ressaltar o brilhante trabalho realizado por Ronaldo Vieira e lembra que é ele o grande responsável pela viabilização das condições que permitiram à reabertura do Mutirama. “Assumo a Agetul com a mesma determinação e entusiasmo que me moveram desde o primeiro dia que assumi a Secom. Agradeço a confiança do prefeito Iris Rezende e parabenizo o Ronaldo por todo trabalho realizado à frente da agência até este momento”, disse.