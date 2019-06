Mutirama será reaberto com grande festa neste sábado

Atrações lúdicas, contadores de histórias, palhaços, apresentação de orquestras e musicais se unirão com brinquedos reformados na reabertura do requalificado Parque Mutirama, neste sábado, 29, a partir de 08 da manhã, início das férias escolares.

Por determinação do prefeito Iris Rezende, não haverá cobrança de entrada nos primeiros dias e toda comunidade poderá ter acesso ao parque para uso recreativo em piqueniques, passeios dirigidos e uso dos 17 brinquedos que já estarão à disposição.

“A reforma foi feita com cuidado para que tudo fosse realizado dentro das normais mais rígidas de operação de brinquedos e os laudos estão prontos e serão entregues no prazo determinado pelo Ministério Público”, afirma o gestor do Mutirama, Frank Fraga. O parque, que completa em 15 de novembro 50 anos, tem capacidade para receber 7 mil frequentadores com segurança.

No período de um ano e sete meses foram realizados o diagnóstico e os reparos em todas as atrações, sempre com o acompanhamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO). Ao todo, 18 empresas trabalham durante o período na reforma das atrações.

Mais de 500 servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul) realizam, durante a semana, serviços de limpeza, pequenos reparos e pintura para que o Mutirama esteja em condições de reabertura.

Todos os servidores que vão atuar no funcionamento do parque, mais de 100, recebem treinamento há 15 dias. A qualificação inclui o funcionamento dos brinquedos e todos os protocolos de segurança. Os novos operadores atuam após cursos nas áreas de segurança, Normas Regulamentadoras (NRs), primeiros socorros e brigada de incêndio.

O prefeito Iris Rezende fará a reinauguração oficial do parque em cerimônia às 9h da manhã do sábado, 29. Antes, porém, pontualmente às 8:30h, o prefeito concederá entrevista coletiva à imprensa, oportunidade em que abordará assuntos pertinentes ao Mutirama.