No Japão, Bolsonaro rebate Merkel

Nesta quinta-feira, 27, ao desembarcar em Osaka, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro, em uma de suas primeiras declarações no país, rebateu as críticas da chanceler alemã Angela Merkel, que se disse preocupada com o desmatamento no Brasil.

“Eles [alemães] têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram para serem advertidos por outros países. Não, a situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado de alguns casos de chefes de estado que estiveram aqui”, declarou o presidente brasileiro.

Nesta quarta, Merkel reprovou as políticas ambientais do governo de Bolsonaro. “Assim como vocês, vejo com grande preocupação a questão das ações do presidente brasileiro [em relação ao desmatamento] e, se a questão se apresentar, aproveitarei a oportunidade no G20 para ter uma discussão clara com ele”, afirmou a chanceler.

Bolsonaro está no Japão para participar da cúpula dos líderes dos G20, organização que reúne as 20 principais economias do mundo, que acontece entre os dias 28 e 29.

*Com informações da veja.abril.com