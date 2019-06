Publicado resultado final de processo seletivo para professores e administrativos

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 26, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) – Edital nº 001/2019. A lista dos candidatos aprovados para cargos administrativos e de docência foi divulgada e as convocações serão conforme especificado em edital, de acordo com a demanda apontada pelas instituições de ensino.

Os cargos contemplados no edital do processo seletivo incluem docentes em áreas como Matemática, Língua Portuguesa, História, Ciências, Geografia e Educação Física. Já os administrativos suprem vagas nos cargos de Agente de Apoio Educacional e Auxiliar de Atividades Educativas. Para estes, a exigência de formação é de níveis fundamental e médio, respectivamente.

As atividades serão exercidas nas unidades da rede municipal de Educação, conforme a opção de região escolhida no ato da inscrição, quando ocorrerem licenças e afastamentos legais de servidores efetivos, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

O processo tem validade até 26 de junho de 2020 e pode ser prorrogado por mais um ano. Os aprovados serão regidos pelo Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Regime Geral da Previdência Social. A lista pode ser acessada pelo link:

http://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2019/do_20190626_000007082.pdf