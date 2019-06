“Vocês terão total apoio, vão se sentir em casa”, diz Caiado ao lançar Campus Party Goiás

Após esforço do Governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Sedi), Goiás irá receber o principal evento tecnológico do Brasil e um dos maiores do mundo: a Campus Party. O lançamento do evento, que será realizado entre os dias 4 e 8 de setembro no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia, ocorreu nesta quarta-feira (26/06) no Palácio das Esmeraldas e contou com a presença de especialistas na área, do governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama, Gracinha Caiado, e de secretários de Estado.

Na ocasião, o governador garantiu total apoio ao evento, que reúne um grande número de comunidades e usuários de internet envolvidos com tecnologia e cultura digital de todo o planeta. “Vocês terão total apoio, vão se sentir em casa, aqui por parte do governo, da primeira-dama e dos secretários, queremos contribuir com o máximo para, em contrapartida, termos unidades criadas em regiões carentes do nosso Estado”, afirmou Caiado, ao ser informado pelo presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruglia, que há intenção de se criar laboratórios em algumas regiões do Estado, como forma de descentralizar as atividades da Campus Party. Essa ação já ocorreu em outros locais que receberam o evento.

Entusiasmado com a ideia de criação dos laboratórios da Campus Party no interior do Estado, Caiado argumentou que essas unidades poderiam ser instaladas nas regiões mais vulneráveis do Estado, e citou Cavalcante, uma das 10 cidades mais carentes do Estado, identificada no Índice Multidimensional de Carência das Famílias (IMCF). “Vocês já pensaram os Kalungas em uma aula dessa? É revolucionário, não é? Dando a essas pessoas, os mais humildes mesmo, que são, às vezes, gênios em potencial e estão ali, sem a capacidade de criar e nós precisamos dar essa oportunidade. Acredito muito nisso”, destacou o governador.

O diretor-geral da Campus Party, Tonico Novaes, agradeceu o entusiasmo e garantiu que o evento está em Goiás para ajudar no desenvolvimento do Estado. “Junto com o governo, a gente dá essa faísca, essa fagulha para descobrir quem são os novos campuseiros, quais são as novas startups, quem é o novo Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos. Podemos descobrir isso dentro da Campus Goiás”, disse.

Desafios

Interessado nas discussões e resultados produzidos pelos participantes em cada Campus Party, o governador propôs dois desafios aos participantes da edição em Goiânia. O primeiro foi que os campuseiros (nome dado a quem participa do evento) busquem soluções para ajudar na regionalização da saúde.

“Queremos uma condição de fazer exames e juntos com especialistas dar o diagnóstico, mas como fazer essa triagem e ordenar os pacientes priorizando os mais graves e o deslocamento? Montem alguma coisa para dar mais agilidade, para que a informação chegue mais rápido, para que o período de permanência no hospital seja menor. Isso é muito importante para nós na área da saúde e é um desafio pelas condições que vivem goianos que ficam a 750 quilômetros de um leito de UTI”, ressaltou Caiado.

O segundo desafio proposto pelo governador é oferecer uma oportunidade de dar educação a crianças que vivem em áreas carentes e isoladas para que elas possam ter conteúdo para competir com estudantes de regiões mais desenvolvidas. “Vamos construir esse desafio que aceito e vou compartilhar com vocês. Vamos construir essas unidades aqui em Goiás nas regiões carentes e ver as crianças com os olhos vibrando.”

Goiás digital

O presidente do Instituto Campus Party brincou que Goiás já começa inovando ao realizar o evento em um shopping. Inclusive, ressaltou que isso vai melhorar bastante a alimentação de quem se confina durante o evento. Para ele, a inclusão do Estado no roteiro da Campus Party, o coloca no mapa digital do mundo, já que as edições da Campus Party já ocorreram em pelo menos 70 nações.

Farruglia pediu aos reitores de institutos federais, universidades federais, estaduais e privadas que incentivem a participação de seus estudantes. “A Campus Party faz acelerar o tempo. Governador, você vai ver um Estado digital dentro de pouco tempo”, finalizou o presidente da Campus Party.

O titular da Sedi, Adriano da Rocha Lima, comemorou a vinda do evento, que será promovido no mesmo momento em que o governo também faz o lançamento dos Parques Tecnológicos. Ele ressaltou que a ciência tem que vir ao encontro aos anseios do desenvolvimento e precisa chegar à sociedade. “Quando a gente junta a Campus Party com o Parque Tecnológico é justamente para construir essa ponte entre o conhecimento que se tem na universidade e o setor produtivo com todos os elementos necessários para que quem tem uma ideia consiga transformá-la em produto, e que esse produto se transforme em empresa, e que a empresa se estruture, cresça, desenvolva e beneficie a sociedade”, refletiu.

Para o secretário, o governo está facilitando a vida daquele que tem uma boa ideia e quer transformar aquilo em um grande empreendimento. “Isso vai gerar empregos e aumento da arrecadação do Estado. Esperamos que a Campus Party se junte a toda essa iniciativa como um grande marco de transformação no Estado”.

O evento

A Campus Party está presente em mais de 70 países e é realizada no Brasil há 12 anos, em edições promovidas em São Paulo, Brasília e Natal. Trata-se de um dos maiores festivais de inovação, ciência, criatividade, empreendedorismo e universo digital do mundo. O evento atrai gente de todo o país e do mundo todo. São pessoas envolvidas com o mundo da tecnologia e inovação, que buscam soluções para os problemas do dia a dia.

A pré-venda de ingressos para a Campus Party Goiás já está disponível. Basta acessar o site da Campus Party Goiás e buscar as informações