Arraiá anima Lozandes Shopping nesta sexta-feira

Acontece nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, o primeiro Arraiá do Lozandes Shopping, localizado no Park Lozandes, região leste de Goiânia. Todos os restaurantes e lanchonetes da praça de alimentação, que será o local da festa junina, terão à disposição dos presentes comidas típicas dessa época tão gostosa do ano. A entrada é gratuita.

Para que os visitantes possam cair na dança, a banda de forró Trio Aristides fará dois shows no Arraiá do Lozandes, um às 19 horas e outro às 21 horas. Formado em 2012 em Goiânia, o trio é composto pelos músicos Plácido Santos (acordeon e voz), Robinson Almeida (zabumba e voz) e Alexandre Gonçalves (triângulo e voz). O Aristides é conhecido pelo amor ao forró pé de serra, seu repertório vai de Luiz Gonzaga aos forrós da atualidade.

No intervalo dos shows, às 20 horas, a quadrilha profissional Chapéu do Vovô fará uma apresentação. Com 35 anos de história o grupo está fazendo sua temporada de despedida, então é a chance dos visitantes do Lozandes assistirem a uma bela coreografia de uma quadrilha profissional, sendo que esta é sete vezes campeã goiana, bicampeã do Campeonato Internacional de Danças Populares e foi vice-campeã nacional em 2016.

Quem estiver com vontade de conquistar de vez aquele crush poderá ainda aproveitar a tradicional brincadeira junina de correio elegante, que será disponibilizada no evento ao custo simbólico de R$ 1. A gerente de marketing do centro de compras, Déborah Ribeiro, destaca objetivo da festa junina. “Queremos proporcionar momentos de lazer e interação do Lozandes Shopping com a comunidade. Além disso, em eventos assim as pessoas passam a conhecer melhor nossos serviços e conveniências”, destaca ela.