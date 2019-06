Aulão prepara 600 estudantes para o Enem

Neste sábado (29/6), das 8 às 13 horas, 600 estudantes da rede pública estadual estarão reunidos com o intuito de reforçarem seus conhecimentos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em sua terceira edição deste ano, o Aulão da Juventude Enem será realizado no Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Cruzeiro do Sul, no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia.

Durante o encontro deste sábado, uma renomada equipe de professores estará pronta para ensinar e compartilhar com os estudantes importantes dicas relacionadas às provas do Enem nas áreas de Redação, Física e Geografia.

Até o início do mês de novembro, quando serão aplicadas as primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), pretende realizar em todo o Estado diversas ações semelhantes com o propósito de preparar cada vez mais os alunos da rede para um bom desempenho na avaliação nacional.

Dentro dessa proposta, a Coordenação Regional de Ensino (CRE) de Aparecida de Goiânia planejou várias edições do Aulão Juventude Enem em diferentes regiões da cidade, de forma a garantir aos estudantes do Ensino Médio um reforço extra na preparação.

Enem 2019

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é hoje a maior avaliação de conhecimentos do Brasil, sendo para uma grande maioria de instituições de Ensino Superior o passaporte de entrada (Sistema de Seleção Unificada/Sisu).

O Enem é realizado anualmente sob a coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que é vinculado ao Ministério da Educação (MEC). As provas são utilizadas para avaliar a qualidade do ensino tanto da rede pública quanto privada.

Provas

Em 2019, as avaliações do Enem serão aplicadas em dois domingos: dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia serão realizadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias e a duração será de 5h30. No segundo domingo, os estudantes farão as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração será de 5 horas.