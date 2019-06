Leilão da área do Estado situada na Região da 44 ocorrerá em nova data

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Administração – SEAD, informa alteração na data para realização do leilão da área na Região da 44 para o dia 30 de julho, às 10h30, no Castros Park Hotel. O evento, anteriormente marcado para o dia 11, sofreu mudança em cumprimento a Lei nº 17.928/2012, art. 40-A § 1º, que determina a realização do leilão após 30 dias da publicação do edital.

O governo estadual será parceiro da Prefeitura de Goiânia em uma importante obra para melhorar a fluidez do trânsito na imediações do setor Norte Ferroviário. As obras de ampliação da Avenida Leste-Oeste, que atravessará toda a região da 44, contará com recursos da gestão estadual. Para selar o convênio com a administração municipal, o Estado promoverá o leilão de uma área de 15.000 m² situada na região da Rua 44, grande parte do recurso obtido será destinado para a realização da obra.

Este espaço é uma das últimas oportunidades para construção de empreendimento de grande porte na região. Além de otimizar o tráfego no local, a iniciativa promoverá também o reordenamento da Feira Hippie. Segundo avaliação realizada para a venda da área, promovida pela Gerência de Vistoria e Avaliação da Superintendência de Patrimônio da SEAD, o leilão poderá alcançar a marca dos R$ 70 milhões. Cópias do Edital poderão ser obtidas gratuitamente junto à Comissão Permanente de Alienação Onerosa, na sede da Secretaria da Administração e no Escritório do Leiloeiro.

O comércio na região é o segundo maior do País no segmento de confecções. São mais de 15 mil lojas formais que empregam, de maneira direta e indireta, 170 mil pessoas. Estima-se que aproximadamente 50 mil visitantes, de diversas regiões do país, desembarquem em Goiânia todos os finais de semana para fazer compras no centro comercial. A qualidade dos produtos, variedade e ofertas são atrativos para os visitantes. De acordo com a Associação Empresarial da Região da 44, somente o período natalino de 2018 atraiu mais de 5 milhões clientes.

Toda robustez econômica da região tem impulsionado a economia de Goiás, gerando um faturamento superior a R$ 10 bilhões anuais. O comércio secundário também se beneficia, impulsionando o público que frequenta restaurantes, hotéis e lojas de malha e aviamentos.

Mais informações sobre o leilão podem ser obtidas com a Comissão Permanente de Alienação Onerosa da Secretaria de Estado de Administração, designada pela Portaria nº 144/2019, situada na avenida República do Líbano nº 1.945, Setor Oeste, em Goiânia (GO), pelo telefone (62) 3201-6633 ou ainda com o leiloeiro oficial designado, Bráulio Ferreira Neto, matrícula JUCEG nº 014, da Braúna Leilões, situada na avenida Deputado Jamel Cecílio esquina com Rua E, nº 2699, sala 710 – Jardim Goiás, Goiânia (GO), telefone (62) 98111-6688