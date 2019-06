Lowbrow recebe a banda Skolta 

Neste sábado (29), o Lowbrow Lab Arte & Boteco recebe a banda Skolta, que promete muita música boa e animação, a partir das 22h30. Com entrada no valor de R$ 10, a casa conta ainda com a exposição O pintor e o fotógrafo, com obras de Omar Souto.

Com Nathan Neres no vocal, Ricardo Dudu na guitarra, Murilo na bateria e Rickson no baixo, a Skolta é uma banda que mescla sucessos de várias décadas do Pop, Blues, Soul, Black music e rock mundial. No repertório, Charlie Brown, Raimundos, Legião, Tihuana, O Surto, Queen, Linkin Park, Audioslave, System of a Down, Nirvana, Korn, Arctic Monkeys e muito mais.

A Skolta lança oficialmente, em todas as plataformas digitais, a música O legado, no dia 13 de julho, dia Mundial do Rock. Toda influência musical da banda pode ser conferida na canção que retrata a história da banda, da formação, tudo que a banda foi, é, e pretende ser.

Exposição

Outra atração da noite é a mostra O pintor e o fotógrafo. São 104 obras inéditas de Omar Souto, sendo 100 do fotógrafo Waldemy Teixeira e quatro do artista, em exposição simultânea. Até 31 de julho, o Lowbrow vai expor 42 obras e o Museu de Arte de Goiânia (MAG) outras 62.

O acervo é fruto da troca dos serviços do fotógrafo pelas obras do artista, resultando em uma coleção de autorretratos que dialogam sobre a personalidade de Omar. Contemplada pela Lei Goyazes (Lei Estadual de Incentivo à Cultura), a mostra tem produção de Malu Cunha e curadoria de Enock Sacramento.