Caiado e Gracinha participam de Passeio Ciclístico e elogiam ação da Polícia Civil no combate às drogas

Governador também ressaltou a importância e os resultados conquistados pela integração das forças da Segurança Pública em Goiás. Este ano, a polícia já retirou de circulação 34 toneladas de entorpecentes e intensificou o trabalho de conscientização e combate ao uso de drogas

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado se juntaram às centenas de participantes do 1° Passeio Ciclístico Contra as Drogas, promovido pela Polícia Civil e realizado neste domingo (30/06). Durante a concentração na Praça Cívica, o governador aproveitou para parabenizar as forças policiais goianas e reforçar que dará total apoio ao trabalho de combate às drogas. “É um momento de agradecimento à Polícia Civil, que mostra capacidade, ação e inteligência no combate ao tráfico”, ressaltou Caiado. Somente neste início de ano, reforçou, a integração entre as polícias civil e militar resultou em recorde de apreensão. Cerca de 34 toneladas de entorpecentes foram retiradas de circulação e mais de uma centena de traficantes foram presos em todo Estado.

Realizado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), o passeio ciclístico fechou as atividades da 1° Semana Estadual de Prevenção e Enfrentamento às Drogas e contou com a participação do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, e o delegado-geral da Polícia Civil, Odair Soares. No total, mais de 500 ciclistas, entre policiais civis e populares, completaram o percurso de 10 quilômetros, passando pelos principais pontos da Capital.

Para Caiado, o evento chama a atenção da sociedade e mostra que todos, em conjunto com a Polícia Civil, têm que trabalhar para tirar as drogas do meio da população, principalmente a juventude. “Não queremos que nossas famílias sejam invadidas e sequestradas pelas drogas. Estamos aqui para despertar, florescer cada vez mais esse sentimento de segurança, tranquilidade e paz de todas as nossas famílias”, ressaltou.

O governador reafirmou seu compromisso com as forças de segurança em Goiás. “A Polícia Civil me pede liberdade para agir, o que não tinha. E eles [os policiais] têm hoje um grau de independência total. Decidem a pauta, decidem realmente quais são as investigações e como devem agir”, assegurou. “No nosso governo, vocês terão total apoio do governador, do secretário de Segurança Pública, do delegado-geral da Polícia Civil, e com isso, interagindo, trabalhando em equipe, vai avançando”, constatou.

O governador ainda fez questão de passar aos agentes, delegados e escrivães informações sobre a avaliação do governo. “Em todas as pesquisas de avaliação pela população do Estado, em primeiro lugar está a Segurança Pública. Isso eu devo a vocês, que são merecedores desse reconhecimento da população goiana.”

Gracinha Caiado também agradeceu o trabalho dos agentes da Segurança Pública. “Estou muito feliz de estar nesse passeio de prevenção às drogas. É extremamente importante ver toda polícia empenhada em cuidar da população e combater o tráfico em todo o Estado”, afirmou a primeira-dama.

Delegado titular da Denarc, Fernando Gama explicou que a 1ª Semana Estadual de Prevenção e Enfrentamento às Drogas trabalhou com palestras preventivas, operações policiais e também fez a destruição, após autorização da Justiça, de oito toneladas de drogas. “Foi um evento frutífero. Estamos terminando com este passeio ciclístico para mostrar à sociedade que a atividade física é fundamental e é contraponto ao uso de drogas, que é bastante nocivo à saúde”, explicou.

O secretário de Segurança Pública disse que o trabalho das forças policiais será sempre pela repressão e prevenção, para evitar que crianças e jovens entrem no caminho das drogas. “Além do belo trabalho que a Polícia Civil tem feito no combate e enfrentamento aos traficantes, essa faceta de tentar evitar com que as pessoas entrem por esse caminho, que é um caminho de difícil volta, é muito importante. Então parabéns à Polícia Civil e parabéns à Denarc.”

“Nesses primeiros seis meses, já mostramos a nossa cara. Apreendemos recordes e tiramos muitas drogas de circulação. Com o apoio do governador, do secretário Rodney, com essa nova mentalidade de aproximação das polícias, que trabalham em conjunto, o resultado está aí. Estamos integrados e focados”, reafirmou o delegado-geral Odair Soares. Ele complementa que este apoio tem motivados os policiais. “Isso é uma polícia forte. E continuaremos assim. Muita mudança há de ser feita, temos que evoluir ainda mais”, destacou.

Taynara Chaves e Erly Paula Correia são amigas e aproveitaram a manhã de domingo para participar do passeio ciclístico. “Precisamos apoiar e incentivar a Polícia Civil nesse trabalho de combate às drogas”, reconheceu Erly. “É muito importante essa ação de prevenção. Precisamos incentivar, porque além do trabalho de repressão, é preciso levar informação e conscientização para toda a comunidade. É o que está acontecendo aqui e a polícia civil está de parabéns”, sublinhou Taynara.