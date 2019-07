Estações de controle do Aedes Aegypti já apresentam resultados positivos

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia comemora os primeiros resultados do projeto: Estações Disseminadoras de Larvicida desenvolvido em parceria com a FIOCRUZ de Manaus para o controle do mosquito Aedes Aegypti . A implantação destas Eds teve seu início em dezembro de 2018, com a instalação de mil (1.000) estações em domicílios de três bairros da Capital que apresentaram alto índice de infestação e de casos: Jardim Novo Mundo, Jardim Guanabara e Setor Capuava .

Os resultados mostraram que nas áreas onde foram instaladas as Estações houve a quantidade de ovos do mosquito em comparação com áreas onde não havia estações foi três vezes menor. Como consequência desta primeira experiência, A Secretaria Municipal de Saúde já está realizando um planejamento para ampliação das áreas onde o projeto também poderá ser implantado. “Depois dessa segunda etapa e a comprovação da eficácia, é que vamos avaliar se há possibilidade do sistema ser incorporado como estratégia de controle permanente do mosquito aqui em Goiânia”- explica a Superintendente de Vigilância em saúde , Flúvia Amorim.

A experiência de Goiânia também será apresentada no Congresso Brasileiro de Medicina Tropical que acontecerá em Belo Horizonte neste mês de julho.