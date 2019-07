Prefeitura lança o sistema ‘Empresa Fácil’

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), lança nesta terça-feira, 2, o sistema “Empresa Fácil”, para permitir a solicitação, acompanhamento e impressão de documentos como o Alvará de Localização e Funcionamento e o Alvará da Vigilância Sanitária pela internet. O lançamento ocorrerá às 9 horas, no Serviço Nacional do Comércio de Goiás (SESC -GO), localizado na rua 15, no Setor Central.

Para as micro e pequenas empresas, com atividades de baixo grau de risco, após a baixa no sistema o Alvará de Localização e Funcionamento será gerado dentro de 24 horas e disponibilizado ao usuário para impressão por meio da internet. Continuarão sendo submetidos à análise aqueles de alto risco.

O titular da Sedetec, Celso Camilo, explica que processos, solicitações e retirada de documentos que só podiam ser retirados de forma presencial e demandando um prazo médio de conclusão de até 120 dias, poderão ocorrer em no máximo 60 dias. “Atualmente recebemos cerca de 150 novas solicitações por mês e essa mudança irá agilizar esse processo”, disse.