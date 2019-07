Após recorde de público, Mutirama reabre nesta quinta-feira, 04

Após receber 17.656 visitantes no sábado, 29, e domingo, 30, o Parque Mutirama reabre esta semana na quinta-feira, 04, às 10h e segue até às 17h. Sábado e domingo o horário de funcionamento é de 9h às 17h30.

Durante as férias de julho, o Mutirama estará aberto todo sábado e domingo. Nesta semana o parque abrirá na quinta-feira. Na próxima semana, a abertura será na quarta-feira e a partir da terceira semana o funcionamento começa na terça-feira.

A reabertura gradativa visa adaptação do público à reabertura e ajustes pontuais. O local bateu o recorde de visitantes desde a reabertura em 1969. O centro de lazer foi reaberto com a presença do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, lideranças e a autorização de todos os órgãos de controle. A diversão foi garantida pelos 18 brinquedos disponíveis, além das áreas para convívio social e piqueniques. ‘Tudo saiu conforme planejamos. Nós vimos aqui famílias fazendo piquenique, jovens e crianças brincando, pessoas das mais diversas classes sociais com a mesma intenção, de se divertir. Essa foi a determinação do prefeito Iris, proporcionar lazer à comunidade goianiense, e foi o que fizemos’, afirmou o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) Urias Júnior. ‘Foi um ano e sete meses de trabalho. Primeiro o diagnóstico, depois os reparos dos brinquedos e a revitalização do espaço, sempre com o acompanhamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) e Ministério Público’ explicou Urias. Todos os servidores do parque, mais de 100, receberam treinamento. A qualificação inclui o funcionamento dos brinquedos e todos os protocolos de segurança.