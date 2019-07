Em Brasília, governador articula benefícios para Goiás junto ao STF, Unesco, Sudeco e Casa Civil

O governador Ronaldo Caiado teve uma agenda cheia, em Brasília, nesta terça-feira (2/7). Acompanhado primeira-dama Gracinha Caiado e pelos secretários Adriano Rocha (Desenvolvimento Econômico e Inovação) e Wilder Morais (Indústria, Comércio e Serviços), Caiado esteve em uma posse na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em reunião com governadores para tratar da reforma da previdência, articulou projetos de cultura e turismo em conversas com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e a diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto. Fechando a manhã, ainda participou de um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

No primeiro compromisso do dia, Caiado prestigiou a posse do superintendente do Desenvolvimento do Centro Oeste/Sudeco, Nelson Vieira Fraga Filho. Na oportunidade, ele destacou a dedicação de Nelson ao setor agropecuário. “Toda a legislação rural passou pelas mãos dele. É impressionante o conhecimento que ele tem da parte orçamentária do Governo Federal. Enfim, a presença dele será de suma importância para o desenvolvimento do Centro-Oeste”, comentou o governador.

Responsável pela indicação de Nelson Vieira ao cargo, Caiado disse ter a certeza de que o novo superintendente daria à Sudeco uma vertente de combate às desigualdades regionais. “Refleti muito e conclui deveria ser ele. Ao indicá-lo, recebi o apoio de todas as lideranças políticas, que realmente reconhecem o trabalho dele”, afirmou.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, ressaltou que a indicação dada não poderia ter sido melhor. “Ronaldo, a sua escolha foi muito bem-vinda. Nelson Vieira é uma pessoa competente, que irá trazer para Sudeco a força e a imagem que essa superintendência tem que ter”, pontuou. Durante discurso, o ministro aproveitou para elogiar o trabalho do governador goiano. “Caiado, em todas as oportunidades que tem, defende com unhas, dentes, sangue e suor os interesses de Goiás”.

Nelson Vieira agradeceu ao governador e firmou o compromisso de trabalhar para melhorar cada vez mais a qualidade de vida daqueles que vivem no Centro-Oeste. “As políticas públicas são feitas para as pessoas e é assim que a gente vai buscar trabalhar. Para gerar prosperidade. É esse o nosso desafio, governador! E você pode contar comigo. Estarei sempre à disposição”, disse o superintendente do Desenvolvimento do Centro Oeste/Sudeco.

Nosso superintendente

Nelson Vieira Fraga Filho é economista e especialista em crédito rural e endividamento do setor agrícola nacional. Já integrou a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara, e a Frente Parlamentar do Cooperativismo. Trabalhou na elaboração de projetos com foco nas cooperativas, tanto de profissionais liberais como de trabalhadores rurais. À frente da Sudeco, Vieira manterá o foco no agronegócio, buscando melhorias na infraestrutura e logística, aos corredores de exportação e ao crescimento socioeconômico dos municípios com baixos índices de desenvolvimento humano (IDH).

Agenda positiva

Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado, e os secretários de Goiás estiveram com o ministro Dias Toffoli, presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Entre os assuntos postos à mesa estava o empréstimo de recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) ao Governo de Goiás, aprovado na noite desta segunda-feira (1º/7) em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Caiado também participou de um encontro com outros governadores para tratar sobre a reforma da Previdência. Desta vez, ficou acertado que eles vão articular para que seja incluída uma emenda, em plenário, ao projeto que possibilite a inclusão de estados e municípios.

Em seguida, o governador e a primeira-dama estiveram com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e a diretora da Unesco no Brasil, Marlova Noleto. Lorenzoni e Marlova garantiram que vão trabalhar para ampliar as parcerias entre Unesco, Governo Federal e Estado de Goiás com foco na cultura e no turismo. No final da tarde, Caiado e Gracinha também se reuniram com a bancada goiana no Congresso Nacional para tratar do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).