Governo libera quarta parcela do escalonamento de dezembro na próxima segunda

A quarta parcela do pagamento escalonamento do salário de dezembro de 2018 estará na conta dos servidores na segunda-feira (8/7), como estabelece cronograma da Secretaria da Economia. As parcelas anteriores foram liberadas em março, abril e maio. A previsão para a próxima semana é quitar os vencimentos de ativos, inativos e pensionistas civis que recebem valor líquido de R$ 5.660,00 a R$ 7.450,00 de todas as secretarias e órgãos.

O limite mínimo da faixa salarial será ampliado em alguns casos. Entre os servidores da Educação, vão receber os ativos que ganham entre R$ 5.859,57 e R$ 7.097,48 e inativos de R$ 4.392,78 até R$ 5.337,03. Para os que trabalham na Segurança Pública, ativos e inativos, a faixa é de R$ 8.500,01 até R$ 12.500,00, sendo que esses mesmos valores se aplicam aos servidores do socioeducativo ativos.

Com o pagamento desta quarta parcela, 90,92% servidores receberão o salário de dezembro, folha deixada em atraso pelo governo passado. Ressalta-se que todos os servidores dos demais Poderes receberam o salário de dezembro no último mês de janeiro, juntamente com o Ministério Público, a Defensoria Pública e os servidores das Secretarias de Saúde e do Trabalho.

*Informações da Secretaria de Estado da Comunicação