Caiado apresenta CNH Social que oferecerá mais de 8 mil habilitações a goianos de baixa renda

Dentro da política de governar com foco no cidadão, especialmente os que mais necessitam do poder público, o governador Ronaldo Caiado apresentou, nesta quinta-feira (4/7), a CNH Social. O projeto de Lei, que será enviado à Assembleia Legislativa após o recesso parlamentar, propõe formar, qualificar e habilitar os goianos de baixa renda. “Vamos mostrar o quanto o Detran será referência de boa gestão, de sensibilidade e de um trabalho social ímpar”, destacou o governador no lançamento do programa e apresentação do balanço de seis meses da autarquia.

A CNH Social contemplará estudantes, trabalhadores rurais e cidadãos de baixa renda. A previsão é emitir mais de 8 mil carteiras nacionais de habilitação gratuitas por ano. Acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado, o governador afirmou que além de promover um trânsito mais seguro, com pessoas devidamente habilitadas, a ação é uma porta profissional que se abre aos novos condutores. “Com toda essa crise, a CNH é um documento importantíssimo para ter uma renda complementar e, assim, auxiliar no dia a dia das despesas da sua família.”

O investimento anual do programa vai girar em torno de R$ 11,6 milhões, já que todos os trâmites, desde os exames teóricos até os práticos, serão arcados pelo Detran-GO. O governador observou que implantar essa política pública, que promove justiça social, coloca o governo onde ele realmente deveria estar: “No atendimento aos mais carentes e humildes”, diferente do que ocorreu nos últimos anos, sob a gestão de pessoas que, destacou, se achavam maiores que a estrutura do Estado.

As habilitações disponíveis serão nas categorias A e B, ou seja, motocicletas e automóveis. Segundo o projeto de Lei, a modalidade estudantil oferecerá mais de 2 mil habilitações por ano. Terão direito ao benefício os estudantes oriundos da rede pública, entre 18 e 21 anos. O desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será critério de preenchimento das vagas.

Já a CNH Social Rural atenderá 2.946 pessoas que exerçam atividade rural, tenham mais de 21 anos e apresentem declaração de aptidão do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Por fim, a modalidade Urbana abrangerá três mil inscritos no Cadastro Único dos programas sociais governamentais. Neste caso, o candidato deve ter mais de 21 anos, ensino fundamental completo e renda familiar até dois salários mínimos. Também é pré-requisito que o interessado não tenha condenação judicial.

Economia ao cidadão

Na apresentação de ações e números do primeiro semestre de gestão, o presidente do Detran-GO, Marcos Roberto Silva, detalhou as ações de revisão de contratos, extinção de procedimentos desnecessários e desburocratização. Em resumo, a autarquia vai economizar R$ 136 milhões por ano, direta e indiretamente, sendo que grande parte do montante sairia do bolso do contribuinte. “Estamos moralizando a instituição, reduzindo custos e democratizando o acesso aos serviços”, resumiu.

Entre as mudanças de maior destaque, Marcos Roberto citou a redução da taxa de registro de contrato de leasing e alienação fiduciária, de R$ 375,41 para R$ 193,06. Comentou, ainda, sobre a vistoria, cujo preço caiu de R$ 175,76 para R$ 108. “O que expomos aqui não é nenhuma solução milagrosa, nem exigiu investimentos astronômicos. São medidas caseiras e soluções simples. Isso é resultado de um trabalho sério. Com transparência, honestidade e responsabilidade podemos mudar a vida de muita gente”, salientou o presidente do Detran-GO.

Caiado celebrou os dados e lembrou que entre eles está o cumprimento de um compromisso de campanha: acabar com a indústria da multa. O mecanismo, avaliou, fez com que laranjas enriquecessem às custas do governo. “Derrubamos esses pardais móveis que ficavam nos cantos só para gerar dinheiro [a terceiros].” E rebateu críticas infundadas de que tal fiscalização tinha caráter educativo. O número de acidentes nas GOs este ano reduziu 14,6%, se comparado ao primeiro semestre de 2018. No mesmo período, o número de mortes caiu 17,1%.

As dívidas herdadas da gestão anterior estavam na ordem de R$ 53 milhões. “As estruturas de governo estavam sequestradas pela corrupção, pela má gestão. Mas agora elas serão totalmente liberadas. Nós servidores temos a responsabilidade de retribuir ao cidadão com o melhor atendimento possível e pelo menor preço. Não faço restrições a nenhum órgão”, frisou Caiado.

Outras ações se referem ao atendimento. Agora, o cidadão que precisa emitir documentos como CRLV/CRV e segunda via da CNH só precisam esperar duas horas. Antes, o serviço demorava até 15 dias. Nos próximos meses, a autarquia vai isentar a taxa de pátio ao cidadão que regularizar débitos relativos ao veículo apreendido.

