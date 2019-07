Caiado integra comitiva de muladeiros na cavalgada em devoção ao Divino Pai Eterno

“Vamos tocar?”. Assim o governador Ronaldo Caiado convocou sua comitiva para o Desfile dos Cavaleiros e Muladeiros da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade. “Estou aqui convencido que hoje Trindade é o expoente de uma festa religiosa que preserva nossa tradição com muita beleza e fé”, afirmou.

Paramentado com chapéu e esporas, Caiado percorreu os dois quilômetros entre a Praça da Matriz e o Carreiródromo Municipal Ada Cyra, acompanhado pela comitiva do deputado estadual Amauri Ribeiro. Cerca de cinco mil cavaleiros e muladeiros de todo o Estado e do Distrito Federal participaram do desfile. “Como muladeiros e apaixonados por esses animais, gostamos dessa tradição antiga, da época em que fazíamos o transporte do gado no pé do burro nas nossas propriedades rurais, na lida do dia a dia. Hoje, esse acontecimento com a participação de toda a população é algo que fala muito forte a mim. A vida toda, eu prestigiei e compareci”, ressaltou.

Na chegada ao carreiródromo, o governador foi recebido pelo prefeito de Trindade, Jânio Darrot, e por romeiros que assistiam das arquibancadas à passagem das comitivas. “Também sou romeiro, comecei aos 14 anos lá em Guarinos [Norte do Estado]. Este ano estou de novo aqui na nossa romaria. Que Deus nos cubra cada vez mais de inteligência, humildade e determinação de trabalhar por Goiás para que seja um Estado cada vez melhor para o povo que aqui habita”, declarou.

O prefeito Jânio Darrot ressaltou a grandiosidade da festa e a participação de Caiado. “É uma grande alegria receber aqui o governador Ronaldo Caiado, participando do Desfile dos Cavaleiros e Muladeiros. É um orgulho muito grande. É uma honra Trindade ser a casa do Divino Pai Eterno e sediar um evento dessa importância para o Estado e para o Brasil”, observou.

Os cavaleiros que participam da festa viajam com suas comitivas por dias e noites montados no lombo de seus animais. Morador de Jandaia, Maurício Faria, 64, participou pela primeira vez da romaria aos 18 anos. Responsável pela Comitiva Capivari, formada por 58 componentes que viajaram por quatro dias, ele perpetua uma tradição familiar iniciada por seu pai há mais de 70 anos. “Naquele tempo, ele vinha de carro de boi. Não existia outro tipo de transporte. Ele veio e fez essa caminhada várias vezes como carreiro. Depois, passou a vir a cavalo e, ao final, de carro porque não aguentava mais andar”, relembrou.

Natural de Trindade, o deputado Amauri Ribeiro ressaltou a importância da festa para a cidade. “Com essa festa, Trindade passou a ser reconhecida nacionalmente, como uma das capitais da fé em nosso país. Ela traz muito crescimento e gera muita renda para o município”, destacou.