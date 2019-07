Governo de Goiás anuncia abertura de atendimento oncológico em Jataí

O Governo de Goiás e o Hospital Padre Tiago na Providência de Deus inauguram nesta sexta-feira, 5, uma ala oncológica com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A parceria é feita por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e o governador Ronaldo Caiado participa do lançamento do espaço. Localizado em Jataí, o hospital passou por obras para adequação e climatização do espaço, que abrigará o serviço oncológico e contará com 12 poltronas especiais de quimioterapia, permitindo 570 infusões quimioterápicas por mês.

Além de internações clínicas, estão previstas cerca de mil consultas e 50 cirurgias oncológicas todos os meses, que serão financiadas pelo convênio com a SES-GO, de cerca de R$ 900 mil mensais. No contrato também estão previstos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que darão suporte para usuários do SUS daquela região, fortalecendo a regionalização da saúde, um dos tripés do Governo de Goiás, e desafogando o atendimento em Goiânia, principal cidade com atendimento oncológico no Estado.

O convênio, com duração inicial de 12 meses, beneficiará pelo menos 656 mil pessoas da Macrorregião Sudeste, e custará anualmente cerca de R$ 11 milhões para a SES-GO. O hospital é mantido pela Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus, e iniciou suas atividades em junho de 2014.