Mutirão em Campinas comemora 209 anos do bairro

O prefeito Iris Rezende fará a transferência simbólica da sede do governo municipal para o setor Campinas, que celebra 209 anos, e abrirá o 23º Mutirão da Prefeitura de Goiânia na segunda-feira, 08. A solenidade será às 8h, no parque Campininha das Flores, com presença do governador Ronaldo Caiado.

As atividades vão beneficiar 25 bairros da região de Campinas, que recebe o mutirão pela quinta vez desde o início do atual governo. Serão oferecidos 120 serviços municipais nos setores de saúde, assistência social, cidadania, educação, finanças, orientações judiciais, emissão de documentos, entre outros.

O governo do Estado é parceiro pela segunda vez do mutirão com serviços do Vapt Vupt como Detran, Ipasgo e Procon. A novidade é que vai disponibilizar cinco oftalmologistas que reforçam a equipe da prefeitura neste atendimento durante o mutirão.

Obras e serviços

Durante a semana, a prefeitura de Goiânia concentra ações em 25 bairros com serviços de varrição de vias, capina manual, limpeza de córregos e mananciais, poda de árvores, pintura de meios-fios, revitalização de praças, operação tapa-buracos, execução de bueiros, tratamento de erosões, limpeza e recuperação de bocas de lobo, roçagens manual e mecânica.

O prefeito Iris Rezende atua na região com as reformas do prédio da administração da Praça Campininha das flores, do coreto da Praça Joaquim Lucio, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vila Santana.

Recentemente, o córrego Cascavel teve o fundo do canal totalmente recuperado, além de melhoramento do sistema de drenagem, contenção dos taludes, com a revegetação das margens para proporcionar maior estabilidade, limpeza dos bueiros e construção de bocas de lobo onde foi necessário.

História

Campinas surgiu no ano de 1810. Liderado por Joaquim Gomes da Silva Gerais, um grupo de desbravadores em busca de ouro no ribeirão Anicuns foi o primeiro a povoar a região. Em 1853, foi elevada à categoria de freguesia, passando a fazer parte da Vila de Bom Fim, atual cidade de Silvânia.

Em 1907, ganhou a denominação de Vila e sete anos mais tarde, em 1914, alcançou a emancipação política tornando-se município brasileiro do estado de Goiás. Mas este status foi curto. Em 1933, a cidade foi escolhida pelo então governador, Pedro Ludovico Teixeira, para ser a base de apoio dos trabalhadores para a construção da nova capital. Em 1935, a Campininha das Flores foi definitivamente transformada em bairro goianiense.

Hoje, o setor Campinas é um dos bairros mais importantes de Goiânia e se transformou em um dos maiores polos comerciais da região Centro-Oeste. É considerado um shopping a céu aberto, com ruas e avenidas que abrigam inúmeras lojas que atraem grande presença de consumidores com diversidade de produtos. Na Avenida 24 de outubro estão os grandes varejistas de móveis, vestuário, calçados, unidades de saúde e instituições financeiras. Já a Avenida Castelo Branco é referência no país no ramo do agronegócio.

“Tenho grande paixão por Campinas, porque minha trajetória e a do bairro se confundem”, afirma o prefeito Iris Rezende. “Foi lá que tudo começou, e eu não poderia deixar de homenagear o berço histórico de Goiânia que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje”, conclui.

AÇÕES DAS PASTAS

Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)

– Distribuição de mudas de árvores do Cerrado e orientação sobre plantio

– Oficinas de educação ambiental

– Limpeza e roçagem da área verde

– Orientação da Gerência do Contencioso sobre processos abertos na Amma

– Disponibilização de duas caçambas para recebimento de restos de construção civil, pneus velhos e materiais descartáveis

Agência Municipal de Turismo Evento e Lazer (Agetul)

– Projeto Liga do Bem (disponibiliza brinquedos para o entretenimento das crianças)

Guarda Civil Metropolitana (GCM)

– Segurança do local onde ocorrerá o Mutirão

– Banda de música da GCM

Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg)

– Revitalização de praças

– Remoção de entulho

– Roçagem manual e mecânica

– Limpeza de córregos e mananciais

– Poda e retirada de árvores

– Pintura de meios-fios

– Varrição de vias

– Capina manual

Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas)

– Cadastro único para programas sociais: bolsa família, IdJovem

– Isenção na taxa de inscrição de concurso público

– Diminuição na tarifa de energia elétrica

– Carterinha interestadual para idoso acima de 60

– BPC – Beneficio de Prestação Continuada

– Serviços de beleza: manicure, pedicure, designer de sobrancelhas e corte de cabelo

Secretaria Municipal de Cultura (Secult)

– Apresentações culturais

– Divulgação da Lei de Incentivo à Cultura e das obras produzidas pela Lei

Secretaria Municipal de Educação (SME)

– Atendimento de matrículas

– Brincadeiras pedagógicas

– Sala de cinema

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh)

– Orientações sobre o Alvará Fácil

– Regularização fundiária e de edificações

– Inscrição e atualização cadastral do Programa Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Finanças (Sefin)

– Abertura de empresas

– Alteração do CAE

– Abertura de MEI

– Acesso ao portal de contribuinte

– Liberação de senha de nota fiscal/REST/DMS

– Geração de cálculo de INST pela internet

– Aprovação do projeto Alvará Fácil

– Inscrições para o Minha Casa Minha Vida

– Negociação de IPTU

– Emissão de guias de IPTU, ITU, ISS e Auto de Infração

– ISS parcelamento

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, trabalho, Ciências eTecnologia (Sedetec)

– Vagas de emprego oferecidas pelo Sine

– Participa com toda a rede de computadores usada no mutirão

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra)

– Recuperação de meio-fio,

– Limpeza e recuperação de bocas de lobo

– Operação tapa buracos

– Manutenção da iluminação pública

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM)

– Inscrições para cursos de capacitação (Corte de tecido, Modelagem, Costura e Assentamento de revestimento cerâmico)

– Orientação psicológica

– Distribuição de material informativo sobre violência doméstica e familiar

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

– Oftalmologista

– Eletrocardiograma

– Risco Cirúrgico

– Rastreamento de Câncer de Mama

– Auriculoterapia

– Orientação sobre alimentação saudável

– Aferição de pressão arterial

– Teste de Glicemia

– Vacinas

– Disponibiliza recursos para reforma do Centro de Saúde da Família Caravelas

Secretaria Municipal de Trânsito (SMT)

– Revitalização de sinalização horizontal e vertical

– Emissão dos cartões de idoso e pessoa com deficiência

– Projeto de Educação para o Trânsito

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA)

– Carteira de Identidade (em parceria com a Polícia Civil)

– Carteirinha de Estudante

– Distribuição dos estatutos da Juventude e Igualdade Racial

– Distribuição da cartilha sobre Calçada Acessível